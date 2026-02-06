यात्रियों से भरी बस 200 मीटर गहरी खाई गिरी, 8 लोगों की मौत, 45 घायल... शादी समारोह से लौट रहे थे सभी

नेपाल के बैताडी जिले में गुरुवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे लोगों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो...

काठमांडूः नेपाल के बैताडी जिले में गुरुवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे लोगों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 8 बजे हुआ। बस बैताडी जिले के पुरचौड़ी नगरपालिका क्षेत्र से आ रही थी, तभी पहाड़ी सड़क पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पहाड़ी रास्ता संकरा और खतरनाक होने के कारण बचाव कार्य में भी दिक्कत आई।

यह दुर्घटना पश्चिमी नेपाल के पुरचौड़ी-7 क्षेत्र के बडगाऊ इलाके में हुई। मृतकों में सात पुरुष और एक महिला शामिल हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। घायल यात्रियों को आसपास के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अभी हादसे के कारणों की जांच कर रही है।