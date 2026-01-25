Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | 24 वर्षीय युवती को दो जुड़वां भाइयों से हुआ इश्क, एक ही बेड पर सोते हैं तीनों, करती है डबल Romance, बोली- Pregnant हुई तो...

24 वर्षीय युवती को दो जुड़वां भाइयों से हुआ इश्क, एक ही बेड पर सोते हैं तीनों, करती है डबल Romance, बोली- Pregnant हुई तो...

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 03:12 PM

two twin brothers and a girlfriend thailand s unique love triangle

थाईलैंड के नखोन फनोम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। यहां 24 वर्षीय युवती फाह (Fah) एक नहीं बल्कि दो जुड़वां भाइयों को एक साथ डेट कर रही है। ताज्जुब की बात यह है कि यह 'थ्री-वे रिलेशनशिप' (Three-way relationship) न...

इंटरनेशनल डेस्क। थाईलैंड के नखोन फनोम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। यहां 24 वर्षीय युवती फाह (Fah) एक नहीं बल्कि दो जुड़वां भाइयों को एक साथ डेट कर रही है। ताज्जुब की बात यह है कि यह 'थ्री-वे रिलेशनशिप' (Three-way relationship) न केवल स्थिर है बल्कि इसमें दोनों भाइयों के परिवारों की भी सहमति है।

कैसे शुरू हुआ यह डबल रोमांस?

फाह काफी समय से सिंगल थीं और किसी रिश्ते की तलाश में नहीं थीं। इसी दौरान जुड़वां भाइयों सुइया (Suea) और सिंग (Sing) ने उनसे संपर्क किया। छोटे भाई सुइया ने पहले फाह को मैसेज किया और फिर अपने जुड़वां भाई को भी उससे बात करने के लिए प्रेरित किया। धीरे-धीरे फाह को दोनों भाइयों से प्यार हो गया। दोनों भाई फाह से एक साल छोटे हैं। दोनों भाई एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री में काम करते हैं जबकि फाह एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

एक ही बेड, एक ही छत: कैसा है इनका तालमेल?

फाह ने अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि वे तीनों एक ही कमरे में और एक ही बेड पर सोते हैं जिसमें फाह आमतौर पर दोनों के बीच में होती है। दोनों भाई अपनी पूरी कमाई फाह को सौंप देते हैं। घर का वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) फाह ही संभालती हैं। घर के काम से लेकर खर्चों तक तीनों ने मिलकर सब कुछ व्यवस्थित किया हुआ है। फाह का दावा है कि दोनों भाई बहुत शांत स्वभाव के हैं और उनके बीच कभी एक-दूसरे को लेकर जलन या मनमुटाव नहीं होता।

यह भी पढ़ें: संगीत जगत से आई बुरी खबर: इस जाने माने Music Composer और Singer ने दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबा 'Ollywood'

PunjabKesari

प्रेग्नेंसी और असली पिता की पहचान का फॉर्मूला

भविष्य में बच्चों को लेकर फाह का प्लान सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि वह गर्भवती होती हैं तो जैविक पिता (Biological Father) की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराएंगी। टेस्ट इसलिए कराया जाएगा ताकि जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) पर सही पिता का नाम दर्ज हो सके। हालांकि जैविक पिता कोई भी हो फाह चाहती हैं कि बच्चा दोनों भाइयों को पापा कहकर ही पुकारे।

सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

जहां फाह इस रिश्ते से संतुष्ट हैं वहीं इंटरनेट पर लोग बंटे हुए हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि दो लोगों को समान प्यार देना असंभव है और यह भविष्य में बच्चों के मानसिक विकास के लिए भ्रम पैदा करेगा। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत पसंद मान रहे हैं हालांकि थाईलैंड का कानून एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से शादी (Monogamy) की अनुमति देता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!