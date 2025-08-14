शराबियों के लिए खुशखबरी ! अब स्विगी आपके घर तक पहुंचाएगा शराब की बोतल, इस शहर में शुरु होगा सुविधा

भारत में आजकल घर बैठे किसी भी चीज की डिलीवरी आसान है, लेकिन शराब की ऑनलाइन डिलीवरी अभी भी कई जगहों पर मुश्किल है। मगर अब शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है।

नेशनल डेस्क : भारत में आजकल घर बैठे किसी भी चीज की डिलीवरी आसान है, लेकिन शराब की ऑनलाइन डिलीवरी अभी भी कई जगहों पर मुश्किल है। मगर अब शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब केरल वासी घर बैठे ही आनलाइन आर्डर करके शराब मंगवा सकते हैं। केरल स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन (BEVCO) की एमडी हर्षिता अट्टालुरी ने सरकार को ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना है। बेवको को उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से उन्हें सालाना 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कमाई होगी।

ऑनलाइन डिलीवरी के लिए स्विगी समेत कई कंपनियां तैयार

हर्षिता अट्टालुरी ने बताया है कि स्विगी सहित कई ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म इस सेवा में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तीन साल पहले भी बेवको ने ऑनलाइन बिक्री की अनुमति मांगी थी, लेकिन तब सरकार ने हरी झंडी नहीं दी थी। अब इस बार नियमों को और भी सख्त बनाया गया है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपकी उम्र 23 साल से अधिक होनी चाहिए और इसके लिए आपको अपनी उम्र का प्रमाण भी देना होगा।

कुछ शर्तों के साथ होगी ऑनलाइन बिक्री

बेवको ने अपने प्रस्ताव में कुछ शर्तें रखी हैं ताकि बिक्री सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से हो सके।

कम अल्कोहल वाली शराब: कम अल्कोहल वाली शराब पर्यटकों समेत सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होगी।

विदेशी बीयर: विदेशी निर्मित बीयर की बिक्री की भी इजाजत दी जाएगी।

QR कोड और ट्रैकिंग: सभी बोतलों पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे उनकी ट्रैकिंग आसान हो सके।

पर्यावरण के लिए 'बोतल रिटर्न स्कीम'

ऑनलाइन बिक्री के अलावा केरल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अनोखी पहल शुरू की है। बेवको आउटलेट से शराब खरीदते समय ग्राहकों को प्लास्टिक या कांच की बोतल के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह राशि बोतल वापस करने पर लौटा दी जाएगी। यह योजना 'क्लीन केरल' कंपनी के साथ मिलकर तिरुवनंतपुरम और कन्नूर में सितंबर से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्लास्टिक कचरा कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा।

इसके साथ ही आबकारी विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 800 रुपये से ज्यादा कीमत वाली शराब अब सिर्फ कांच की बोतलों में ही बेची जाएगी, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो।