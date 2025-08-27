नई कार खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज! इन गाड़ियों पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, जल्दी से चेक करें ये धांसू डील्स

Edited By Radhika, Updated: 27 Aug, 2025 12:36 PM

ऑटो डेस्क: देशभर में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। फेस्टिव सीज़न में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द्वारा अपने ग्राहकों के लिए कई सारे शानदार ऑफर्स पेश किए जाते हैं। इस बार भी कुछ कंपनियों ने अपनी कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि इन डिटेल ऑफर्स के बारे में-

MG Motors के दमदार ऑफर्स

ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी MG Motors ने अपने कई मॉडलों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहतरीन छूट दी है।

कॉमेट EV: इस छोटी इलेक्ट्रिक कार पर 56,000 रुपए तक की छूट मिल रही है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 4.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई है।

ZS EV और एस्टर: इन दोनों मॉडलों पर आप 1.10 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।

हेक्टर: लोकप्रिय एसयूवी हेक्टर पर 1.15 लाख रुपए तक का कैश बोनस उपलब्ध है।

ग्लॉस्टर: कंपनी की सबसे प्रीमियम एसयूवी, ग्लोस्टर पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जो 6 लाख रुपए तक का है।

होंडा कार्स का 'ग्रेट होंडा फेस्ट'

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने इस महीने 'द ग्रेट होंडा फेस्ट' की शुरुआत की है।

होंडा सिटी: इस लोकप्रिय सेडान के सभी मॉडलों पर ग्राहक 1,07,300 रुपए तक की बचत कर सकते हैं।

सिटी e:HEV हाइब्रिड: इसके हाइब्रिड वर्जन पर 96,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है।

होंडा एलिवेट: इस एसयूवी पर 1.22 लाख रुपए तक का ऑफर है, जिसमें ZX मॉडल पर सबसे ज्यादा फायदा है।

अमेज: कॉम्पैक्ट सेडान अमेज पर ग्राहकों को 77,200 रुपए तक का फायदा मिल रहा है।

मारुति सुजुकी के जबरदस्त डिस्काउंट

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं है। कंपनी ने अपनी कई गाड़ियों पर बड़े डिस्काउंट दिए हैं।