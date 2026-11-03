दिवाली पर महिलाओं के लिए खुशखबरी, सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा

दिवाली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं और गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने के लिए 1,500 करोड़...

लखनऊ: दिवाली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं और गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का चेक सौंपा है। इस योजना का लाभ राज्य के करीब 1.89 करोड़ पात्र परिवारों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से त्योहार के समय परिवारों पर गैस सिलेंडर का आर्थिक बोझ कम होगा।

राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसका उद्देश्य गरीब और कम आय वाले परिवारों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के त्योहार मना सकें।

सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार परिवारवाद की राजनीति के बजाय आम लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देती है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और रसोई में स्वच्छ ईंधन की सुविधा पहुंचाने पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

त्योहार पर महिलाओं को मिलेगी आर्थिक राहत

सरकार का कहना है कि मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा से गरीब परिवारों को त्योहार के दौरान आर्थिक मदद मिलेगी। इससे महिलाओं को लकड़ी और उपलों जैसे पारंपरिक ईंधन से खाना बनाने की मजबूरी नहीं होगी। ऐसे ईंधन से निकलने वाला धुआं महिलाओं की सेहत पर बुरा असर डालता है। इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी परिवार को रसोई गैस की सुविधा से वंचित न रहना पड़े। खासकर ग्रामीण इलाकों और कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

जब सरकार की प्राथमिकता अपना ही परिवार हो, तो गरीब परिवारों की पीड़ा शासन की नीतियों से ओझल हो जाती है। पूर्ववर्ती सरकार में उत्तर प्रदेश में यही स्थिति थी। परिवारवाद की राजनीति के बीच लाखों माताएं और बहनें धुएं से भरी रसोई में जीवन बिताने को विवश थीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने परिवारवाद के स्थान पर लोक-कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों की रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाया और मातृशक्ति को स्वास्थ्य, सुविधा तथा सम्मान का संबल दिया। पावन पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में लखनऊ में ₹1,500 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को आज रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का वितरण होगा। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। आर्थिक अभाव के कारण कोई गरीब परिवार फिर से धुएं वाले चूल्हे पर लौटने को विवश न हो। हर घर में दीपावली की खुशियां और हर रसोई में सुविधा का प्रकाश बना रहे। मातृशक्ति एवं वंचित परिवारों की खुशियों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार तथा सभी माताओं और बहनों को दीपावली की अग्रिम बधाई। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 3, 2026

सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कही ये बात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पिछली सरकारों के समय परिवारवाद की राजनीति के कारण गरीब परिवारों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उस दौर में लाखों महिलाओं को धुएं से भरी रसोई में खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने परिवारवाद के बजाय जनकल्याण को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों तक स्वच्छ रसोई गैस पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना से माताओं और बहनों को बेहतर स्वास्थ्य, सुविधा और सम्मान मिला है। सरकार का प्रयास है कि हर गरीब परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।