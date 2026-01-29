Main Menu

​​​​​​​Ajit Pawar Funeral: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने नम आंखों से दी पिता को मुखाग्नि, देखें वीडियो

Ajit Pawar Funeral: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष अजित पवार (66) का गुरुवार को उनके पैतृक शहर बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार सुबह एक निजी विमान (लियरजेट 45) के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनका और उनके साथ सवार चार अन्य लोगों का आकस्मिक निधन हो गया था।

नम आंखों से बेटे ने दी मुखाग्नि

परिजनों ने दी अंतिम विदाई 

देखें वीडियो 

तिरंगे में लिपटा विकास पुरुष

हादसे में पांच लोगों की मौत

यह दर्दनाक हादसा बुधवार, 28 जनवरी की सुबह करीब 8:44 बजे हुआ, जब विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करने का प्रयास कर रहा था। कम दृश्यता और तकनीकी खराबी को प्राथमिक कारण माना जा रहा है। विमान में सवार सभी पांचों व्यक्तियों की मौत हो गई:

  • अजित पवार (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)

  • कैप्टन सुमित कपूर (पायलट)

  • शांभवी पाठक (को-पायलट)

  • पिंकी माली (फ्लाइट अटेंडेंट)

  • विदीप जाधव (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर)

अंतिम यात्रा में शामिल हुए दिग्गज नेता

अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया, जहां उन्हें 'गन सैल्यूट' (सलामी) दी गई। अंतिम संस्कार में राजनीति की सभी विचारधाराओं के नेता एकजुट दिखे:

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

  • वरिष्ठ नेता शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे।

