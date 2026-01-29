​​​​​​​Ajit Pawar Funeral: पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे ने नम आंखों से दी पिता को मुखाग्नि, देखें वीडियो

Edited By Radhika, Updated: 29 Jan, 2026 12:28 PM

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष अजित पवार (66) का गुरुवार को उनके पैतृक शहर बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार सुबह एक निजी विमान (लियरजेट 45) के दुर्घटनाग्रस्त होने से

Ajit Pawar Funeral: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष अजित पवार (66) का गुरुवार को उनके पैतृक शहर बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार सुबह एक निजी विमान (लियरजेट 45) के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनका और उनके साथ सवार चार अन्य लोगों का आकस्मिक निधन हो गया था।

नम आंखों से बेटे ने दी मुखाग्नि

परिजनों ने दी अंतिम विदाई

#WATCH | Baramati | Sunetra Pawar, wife of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar & Rajya Sabha MP, pays last respects to her husband, who lost his life in a plane crash yesterday pic.twitter.com/4d33AMIk2a — ANI (@ANI) January 29, 2026

तिरंगे में लिपटा विकास पुरुष

#WATCH | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's sons, Parth and Jay, perform the last rites rituals of their father, in Baramati pic.twitter.com/ahESsl7i8a — ANI (@ANI) January 29, 2026

हादसे में पांच लोगों की मौत

यह दर्दनाक हादसा बुधवार, 28 जनवरी की सुबह करीब 8:44 बजे हुआ, जब विमान बारामती हवाई अड्डे पर लैंड करने का प्रयास कर रहा था। कम दृश्यता और तकनीकी खराबी को प्राथमिक कारण माना जा रहा है। विमान में सवार सभी पांचों व्यक्तियों की मौत हो गई:

अजित पवार (उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)

कैप्टन सुमित कपूर (पायलट)

शांभवी पाठक (को-पायलट)

पिंकी माली (फ्लाइट अटेंडेंट)

विदीप जाधव (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर)

अंतिम यात्रा में शामिल हुए दिग्गज नेता

अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया, जहां उन्हें 'गन सैल्यूट' (सलामी) दी गई। अंतिम संस्कार में राजनीति की सभी विचारधाराओं के नेता एकजुट दिखे: