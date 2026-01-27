विधायी एजेंडा सामने रखने में सरकार विफल : कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि सरकार संसद के बजट सत्र से पहले अपना विधायी एजेंडा पेश करने में विफल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने सर्वदलीय बैठक में इस पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्रियों ने बताया कि एजेंडा बाद में दिया जाएगा। बजट...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि सरकार संसद के बजट सत्र से पहले अपना विधायी एजेंडा सामने रखने में विफल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने संवाददाताओं से कहा कि सर्वदलीय बैठक में पार्टी नेताओं ने सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों के संदर्भ में विधायी एजेंडे की कमी को लेकर सवाल उठाए।

हालांकि, बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि एजेंडा बाद में दिया जाएगा। उन्होंने बैठक में बताया कि सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और केंद्रीय बजट पर चर्चा पर केंद्रित होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर दो अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। इसी चरण में केंद्रीय बजट पर भी चर्चा होगी। इसके बाद सदन की बैठक दोबारा नौ मार्च को शुरू होगी और इस दूसरे चरण की समाप्ति के लिए दो अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।