Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | विधायी एजेंडा सामने रखने में सरकार विफल : कांग्रेस

विधायी एजेंडा सामने रखने में सरकार विफल : कांग्रेस

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 01:57 PM

government fails to present legislative agenda says congress

कांग्रेस ने कहा कि सरकार संसद के बजट सत्र से पहले अपना विधायी एजेंडा पेश करने में विफल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने सर्वदलीय बैठक में इस पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्रियों ने बताया कि एजेंडा बाद में दिया जाएगा। बजट...

नेशनल डेस्क : कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि सरकार संसद के बजट सत्र से पहले अपना विधायी एजेंडा सामने रखने में विफल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने संवाददाताओं से कहा कि सर्वदलीय बैठक में पार्टी नेताओं ने सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों के संदर्भ में विधायी एजेंडे की कमी को लेकर सवाल उठाए।

PunjabKesari

हालांकि, बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि एजेंडा बाद में दिया जाएगा। उन्होंने बैठक में बताया कि सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और केंद्रीय बजट पर चर्चा पर केंद्रित होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर दो अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट एक फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। इसी चरण में केंद्रीय बजट पर भी चर्चा होगी। इसके बाद सदन की बैठक दोबारा नौ मार्च को शुरू होगी और इस दूसरे चरण की समाप्ति के लिए दो अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!