घर में इस तरह फ्रिज रखने से बढ़ सकता है बिजली का बिल, 99% लोग इस बात से हैं अनजान

गर्मी के मौसम में फ्रिज घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उपकरण बन जाता है। ठंडा पानी, ताजे फल-सब्जियां और बचा खाना सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रिज पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अक्सर इसे दीवार के पास या तंग कोने में रख दिया जाता है, जिससे बिजली का...

नेशनल डेस्क : गर्मियों में घर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फ्रिज बन जाता है। चाहे ठंडा पानी रखना हो, फल-सब्जियां ताजा रखना हो या बचा हुआ खाना सुरक्षित करना हो, हर काम के लिए लोग फ्रिज पर निर्भर रहते हैं। लेकिन कई लोग यह नहीं सोचते कि फ्रिज को घर में सही जगह पर रखना कितना जरूरी है। अक्सर जगह बचाने के चक्कर में इसे दीवार के पास या किचन के तंग कोने में रख दिया जाता है, जो बिजली का बिल बढ़ा सकता है और फ्रिज की उम्र घटा सकता है।

फ्रिज को दीवार से सटाकर रखना क्यों गलत है

फ्रिज के पीछे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे कंडेंसर कॉइल कहा जाता है। इसका काम फ्रिज के अंदर बनने वाली गर्मी को बाहर निकालना होता है। जब फ्रिज लगातार चलता है तो इसके पीछे की तरफ से गर्म हवा निकलती रहती है।

अगर फ्रिज दीवार से बिल्कुल सटा हुआ हो तो गर्म हवा को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती। इससे फ्रिज के कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप बिजली की खपत बढ़ जाती है और लंबे समय में फ्रिज के खराब होने का खतरा भी बढ़ सकता है।

फ्रिज और दीवार के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए

घरेलू उपकरणों के विशेषज्ञों के अनुसार फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर फ्रिज और दीवार के बीच कम से कम 6 से 10 इंच की दूरी रखना बेहतर माना जाता है। अगर फ्रिज के ऊपर कैबिनेट या शेल्फ लगा हुआ है तो वहां भी करीब 10 से 12 इंच की जगह खाली होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रिज के दोनों किनारों पर 1 से 2 इंच का गैप रखना जरूरी होता है ताकि हवा का सही तरीके से सर्कुलेशन हो सके और मशीन पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

बिजली बचाने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

फ्रिज को सही दूरी पर रखने के साथ-साथ उसकी जगह भी बहुत मायने रखती है। कोशिश करें कि फ्रिज को खिड़की के पास या गैस चूल्हे के बिल्कुल बगल में न रखें। इन जगहों पर गर्मी ज्यादा होती है, जिससे फ्रिज को ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा फ्रिज को ऐसी जगह रखें जहां हवा का आना-जाना बना रहे और उपकरण को काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।

बार-बार दरवाजा खोलना भी नुकसानदायक

कई लोग बिना जरूरत के बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते रहते हैं। यह आदत भी बिजली की खपत बढ़ा सकती है। हर बार दरवाजा खुलने पर फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और अंदर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में फ्रिज को फिर से वही ठंडक बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और कंप्रेसर पर भी दबाव पड़ता है।

गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से बचें

फ्रिज का सही इस्तेमाल करने के लिए यह भी जरूरी है कि गर्म खाना या उबलता हुआ दूध सीधे फ्रिज में न रखें। पहले उसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें और उसके बाद ही फ्रिज में रखें।

अगर गर्म चीजें सीधे फ्रिज में रख दी जाएं तो अंदर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में फ्रिज को तापमान कम करने के लिए ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है और इससे उसकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है।


 

