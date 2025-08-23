Main Menu

  • सरकार का बड़ा खुलासा: TikTok की वापसी की खबरें झूठी, बैन अभी भी जारी है

Edited By Mansa Devi,Updated: 23 Aug, 2025 02:55 PM

नेशनल डेस्क: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि TikTok, AliExpress और Shein जैसे चीनी ऐप्स भारत में फिर से वापस आ गए हैं। कुछ यूजर्स ने तो यह भी दावा किया कि वे TikTok का होमपेज देख पा रहे हैं और कुछ शॉपिंग साइट्स भी खुल रही हैं। हालांकि, इन दावों को लेकर सरकार ने अब स्थिति साफ कर दी है।

सरकार ने बताया सच
भारत सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि TikTok और अन्य सभी बैन किए गए चीनी ऐप्स पर लगा प्रतिबंध अभी भी लागू है और इनकी वापसी की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सरकार ने कहा है कि इस मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आपको बता दें कि 29 जून 2020 को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को अचानक बैन कर दिया था। इन ऐप्स पर बैन लगाने का मुख्य कारण डेटा सुरक्षा की चिंताएं, जासूसी और यूजर्स की जानकारी का गलत इस्तेमाल था। यह फैसला उस समय लिया गया था जब गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।

क्या वाकई कुछ ऐप्स वापस आए हैं?
इस साल फरवरी में कुछ बैन किए गए चीनी ऐप्स जैसे Xender और TanTan को प्ले स्टोर पर फिर से देखा गया था। कई ऐप्स ने नाम या फीचर बदलकर क्लोन वर्जन के रूप में वापसी की है। हालांकि, TikTok अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। करीब 200 बैन ऐप्स में से 36 ऐप्स किसी न किसी रूप में (मूल या क्लोन वर्जन) अभी भी ऐप स्टोर पर मौजूद हैं।
 

