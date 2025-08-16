Main Menu

  • Government Job: ग्रैजुएट स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी करने का बेहतरीन मौका, यहां मिलेगी1.69 लाख सैलरी, अभी अप्लाई करें

Edited By Radhika,Updated: 16 Aug, 2025 04:04 PM

अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर चयन एक तीन-चरण की प्रक्रिया के माध्यम...

नेशनल डेस्क: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका दिया है। एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के कुल 841 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2025 है।

PunjabKesari

पदों का विवरण और योग्यता

इस भर्ती अभियान के तहत, विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनका विवरण इस प्रकार है:

इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को एलआईसी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

ये भी पढ़ें-  Haunted College: स्टूडेंट नहीं, इस कॉलेज में भूत लगाते हैं क्लास और अटेंडेस, आत्माएं करती हैं साइंस प्रैक्टिकल! रहस्मयी कहानियों से भरा है ये कॉलेज

 

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है:

  • SC/ST/दिव्यांग उम्मीदवार: ₹85 + लेनदेन शुल्क + GST

  • अन्य सभी श्रेणियां: ₹700 + लेनदेन शुल्क + GST

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:

  1. प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): यह परीक्षा केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी। इसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे।

  2. मुख्य परीक्षा (Mains): अंतिम चयन के लिए इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को शामिल किया जाएगा।

  3. इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के अंक भी अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे।

इन चरणों के बाद, उम्मीदवारों की मेडिकल जांच की जाएगी। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही होगा।

