Government Job: ग्रैजुएट स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी करने का बेहतरीन मौका, यहां मिलेगी1.69 लाख सैलरी, अभी अप्लाई करें

नेशनल डेस्क: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका दिया है। एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE) के कुल 841 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 8 सितंबर, 2025 है।
पदों का विवरण और योग्यता
इस भर्ती अभियान के तहत, विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिनका विवरण इस प्रकार है:
-
असिस्टेंट इंजीनियर (AE): 81 पद
-
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्पेशलिस्ट): 410 पद
-
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट): 350 पद
-
कुल पद: 841
इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवारों को एलआईसी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया
इन पदों के लिए आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया गया है:
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:
-
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): यह परीक्षा केवल क्वालीफाइंग प्रकृति की होगी। इसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे।
-
मुख्य परीक्षा (Mains): अंतिम चयन के लिए इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को शामिल किया जाएगा।
-
इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के अंक भी अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे।
इन चरणों के बाद, उम्मीदवारों की मेडिकल जांच की जाएगी। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही होगा।