    Hindi News
    National
    Saving Scheme: LIC की इस शानदार स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये, जानें पूरी डिटेल्स

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 03:42 PM

guaranteed income after retirement 10880 per month with lic smart pension plan

LIC की स्मार्ट पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद गारंटीड और नियमित इनकम चाहने वालों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। यह एक इमिडिएट एन्युटी प्लान है, जिसमें एकमुश्त निवेश के बाद तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। योजना बाजार जोखिम से मुक्त है और जीवनभर तय...

नेशनल डेस्कः रिटायरमेंट के बाद गारंटीड और नियमित इनकम की तलाश कर रहे लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) की स्मार्ट पेंशन योजना एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है। एकमुश्त निवेश के बाद तुरंत पेंशन शुरू करने वाली यह स्कीम बाजार के जोखिम से पूरी तरह मुक्त है और जीवनभर तय इनकम का भरोसा देती है। खास बात यह है कि सही निवेश पर इस योजना से हर महीने ₹10,880 तक की गारंटीड पेंशन पाई जा सकती है।

यह एक इमिडिएट एन्युटी प्लान है, जिसमें एकमुश्त निवेश करने के तुरंत बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और यह जीवनभर जारी रहती है। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से यह स्कीम काफी उपयोगी मानी जा रही है।

LIC की स्मार्ट पेंशन योजना

LIC की स्मार्ट पेंशन योजना खासतौर पर उन निवेशकों के लिए है, जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर सुरक्षित और नियमित आय चाहते हैं। यह एक Non-Linked और Non-Participating प्लान है, यानी इसमें बाजार से जुड़ा कोई जोखिम नहीं होता। इसे Zero Risk Pension Plan भी कहा जाता है। इस स्कीम के तहत न्यूनतम एन्युटी खरीद राशि ₹1 लाख तय की गई है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। निवेशक अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार इसमें बड़ी रकम भी लगा सकते हैं।

पॉलिसी लेते ही तय हो जाती है पेंशन

LIC स्मार्ट पेंशन योजना में पेंशन की राशि पॉलिसी खरीदते समय ही फिक्स हो जाती है और फिर जीवनभर मिलती रहती है। यह पॉलिसी सिंगल लाइफ के साथ-साथ पति-पत्नी के लिए जॉइंट एन्युटी के रूप में भी ली जा सकती है। पॉलिसीधारक अपनी सुविधा के अनुसार पेंशन भुगतान का विकल्प चुन सकता है, जिसमें मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना भुगतान शामिल है। इसके अलावा, पेंशन को हर साल 3% या 6% की दर से बढ़ाने, या मृत्यु के बाद निवेश की गई राशि नॉमिनी को वापस मिलने जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। यह योजना खास तौर पर रिटायर्ड कर्मचारियों, प्राइवेट नौकरी करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक आय चाहते हैं।

₹10,880 महीने की पेंशन कैसे मिलेगी?

अगर कोई निवेशक LIC स्मार्ट पेंशन योजना के तहत हर महीने ₹10,000 से ज्यादा की गारंटीड इनकम चाहता है, तो इसके लिए उसे पॉलिसी लेते समय एकमुश्त ₹20 लाख का निवेश करना होगा। LIC के कैलकुलेटर के अनुसार, इस निवेश पर सालाना ₹1,36,000 की पेंशन मिलती है। छमाही आधार पर यह राशि लगभग ₹66,640 होती है तिमाही आधार पर ₹32,980 और मंथली आधार पर निवेशक को करीब ₹10,880 प्रति माह मिलते हैं

 

