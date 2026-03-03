Main Menu

Post Office की इस स्कीम में पैसा रहेगा सुरक्षित, 3 लाख लगाने पर मिलेंगे 4.23 लाख रुपये, देखें पूरी कैलकुलेशन

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 11:38 AM

scss scheme post office scheme ecs taxes auto payments

रिटायरमेंट के बाद हर किसी की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनका जमा किया हुआ पैसा न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि उस पर कमाई भी अच्छी हो। अगर आप भी अपने दादा-दादी या माता-पिता के भविष्य को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ...

नेशनल डेस्क:  रिटायरमेंट के बाद हर किसी की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनका जमा किया हुआ पैसा न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि उस पर कमाई भी अच्छी हो। अगर आप भी अपने दादा-दादी या माता-पिता के भविष्य को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बिना किसी जोखिम के अपनी मेहनत की कमाई पर नियमित आय चाहते हैं।

निवेश का गणित: 3 लाख लगाने पर मिलेंगे 4.23 लाख रुपये
इस योजना की सबसे आकर्षक बात इसकी ब्याज दर है। फिलहाल सरकार इस पर 8.2% सालाना का जबरदस्त ब्याज दे रही है। अगर हम आंकड़ों को देखें, तो यदि कोई व्यक्ति आज इस स्कीम में ₹3,00,000 निवेश करता है, तो 5 साल के बाद उसे सिर्फ ब्याज के रूप में ₹1,23,000 की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹4,23,000 वापस मिलेंगे। हर तीन महीने में मिलने वाला ₹6,150 का ब्याज बुजुर्गों के छोटे-मोटे खर्चों के लिए एक पॉकेट मनी की तरह काम करता है।

जमा करने की शर्तें और सुविधा
इस अकाउंट को खोलना बहुत सरल है। आप अपने पास के किसी भी डाकघर में जाकर इसे शुरू कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें पैसा केवल एक ही बार (लंप-सम) जमा किया जाता है। आप कम से कम ₹1,000 से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम 5 साल के लिए लॉक-इन रहती है, जिससे आपकी बचत की आदत बनी रहती है।

टैक्स और ऑटो-पेमेंट का फायदा
समय के साथ कदम मिलाते हुए पोस्ट ऑफिस अब सीधे आपके बैंक खाते में ब्याज भेजने की सुविधा (ECS) भी देता है। हालांकि, एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी सालाना ब्याज की कमाई एक तय सीमा से ज्यादा होती है, तो उस पर टैक्स (TDS) कट सकता है। इससे बचने के लिए निवेशक फॉर्म 15G या 15H जमा कर सकते हैं। साथ ही, अगर आप समय पर ब्याज नहीं निकालते हैं, तो उस रखे हुए ब्याज पर दोबारा ब्याज नहीं मिलता, इसलिए इसे समय पर लेना ही समझदारी है।

क्या 5 साल बाद भी जारी रख सकते हैं निवेश?
हाँ, इस स्कीम की एक और खासियत इसका लचीलापन है। 5 साल पूरे होने के बाद अगर आपको पैसों की तुरंत जरूरत नहीं है, तो आप इसे 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पुराना अकाउंट बंद करके, अपनी सुविधानुसार ₹30 लाख की लिमिट के भीतर नया अकाउंट भी खोल सकते हैं। यह योजना न केवल बुढ़ापे की लाठी है, बल्कि निवेश का एक बेहद भरोसेमंद रास्ता भी है। 

