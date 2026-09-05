पूर्व सपा विधायक गुड्डू पंडित का शर्मनाक वीडियो वायरल: पत्नी को बालों से घसीटा और फिर...

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ 'गुड्डू पंडित' का अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ 'गुड्डू पंडित' का अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक अपनी पत्नी को बालों से पकड़कर पीटते और ज़मीन पर घसीटते हुए दिख रहे हैं। पीड़ित पत्नी अर्चना पंडित जो कि महिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



33 सेकंड के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। इसमें कांग्रेस नेता अर्चना ज़मीन पर पड़ी हुई और मदद के लिए चिल्लाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाद में, वह एक झाड़ू उठाती हैं और उससे पंडित को मारना शुरू करती हैं। आखिरकार, वह समाजवादी पार्टी के नेता की पकड़ से खुद को छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं। यह घटना संभवतः 2 सितंबर को दोनों के बीच हुई बहस के बाद हुई थी।

अर्चना महिला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष हैं। खबरों के मुताबिक, पंडित और अर्चना दोनों अगले साल फरवरी या मार्च में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। बाद में उनके खिलाफ़ FIR दर्ज की गई।

ये बुलंदशहर में बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित हैं. अपनी तीसरी पत्नी और कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा के साथ मारपीट कर रहे हैं.



गुड्डू पंडित, पत्नी का बाल खींचकर जमीन पर घसीट रहे हैं. पत्नी झाड़ू झाड़ू मार रही है.



पत्नी अर्चना पांडा ने थाने में अपने पति पूर्व विधायक गुड्डू… pic.twitter.com/2ZVPURuTg0 — Priya singh (@priyarajputlive) September 4, 2026

पंडित देबाई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दो बार विधायक रह चुके हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2012 में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अपनी सीट बरकरार रखी।

इससे पहले वह सुर्खियों में रहे। अक्टूबर 2023 में अनूपशहर की विशेष MP-MLA अदालत ने उन्हें 2011 के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 14 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। उन पर 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार राकेश शर्मा को फोन पर धमकी देने और पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की धमकी देने का आरोप सिद्ध हुआ था। वहीं अब इस नए मामले में पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।