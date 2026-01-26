Heavy Rain Alert: 26, 27 और 28 जनवरी तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी 26, 27 और 28 जनवरी को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के बाद भी देशभर में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

नेशनल डेस्क: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी 26, 27 और 28 जनवरी को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के बाद भी देशभर में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 2025 में हुई रिकॉर्डतोड़ बारिश के बाद 2026 में भी देश में बारिश का जोर बना रहने की संभावना है।



केरल में भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट

मौसम विभाग ने केरल में 26 से 28 जनवरी तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान कई जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में मानसून की शुरुआत हमेशा जल्दी होती है और इस बार भी राज्य में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।



तमिलनाडु में मौसम होगा उग्र

तमिलनाडु में मानसून के दौरान हुई अच्छी-खासी बारिश अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने 26 से 28 जनवरी तक राज्य में जोरदार बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बादल बरसने और तेज हवाओं के चलते लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।



उत्तर भारत में बारिश और ओले गिरने का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में 26 से 28 जनवरी के बीच भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी इसी दौरान बादल बरसने की चेतावनी दी गई है। इन राज्यों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है।



राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अलर्ट

राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने 27 जनवरी को, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 27 और 28 जनवरी को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कुछ जिलों में 28 जनवरी को भारी बारिश की संभावना जताई गई है।



दूरदराज और द्वीपीय क्षेत्रों में भी मौसम सक्रिय

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, रायलसीमा, माहे, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में भी 26 से 28 जनवरी तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने सभी नागरिकों से सुरक्षा उपाय अपनाने और जरूरी होने पर यात्रा में सतर्क रहने की अपील की है।