Heavy Rain Alert: अगले 6 दिनों तक भारी बारिश मचाएगी तांडव, तेज हवा के साथ गिरेगी बिजली, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

नेशनल डेस्क: देश में गर्मी ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने लगातार 6 दिनों तक पांच राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवाएं चलने, बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर उत्तर भारत में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 6 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में तेज रफ्तार पछुआ जेट स्ट्रीम का असर बना हुआ है, जिससे मौसम में बदलाव की स्थिति बन रही है।



इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

Jammu and Kashmir और लद्दाख में 4 से 9 मार्च के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

Himachal Pradesh में 7 से 9 मार्च के बीच बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं।

Uttarakhand में 8 और 9 मार्च को मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

Assam और Meghalaya में 4 मार्च को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

Sikkim में 4 मार्च तक सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्य बिंदु



उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और हफ़्ते के ज़्यादातर दिनों में मध्य भारत में 2-4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने की संभावना है।



इसके अलावा 4 और 5 मार्च को कोंकण क्षेत्र में गर्मी बढ़ सकती है, जबकि 4 से 6 मार्च के दौरान गुजरात के तटीय इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है।



दिल्ली में मौसम

Delhi में 4 मार्च को मौसम साफ रहेगा और होली पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। 5 मार्च से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दोपहर में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है। आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।



उत्तर प्रदेश का हाल

Uttar Pradesh में 4 मार्च को मौसम साफ रहेगा। होली पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 5 मार्च से कई जिलों में गर्मी बढ़ सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।



बिहार में तापमान में बढ़ोतरी

Bihar में 4 मार्च को मौसम साफ रहेगा, हालांकि सीमांचल के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।



उत्तराखंड और हिमाचल में बदलाव

Dehradun में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 8 और 9 मार्च को राज्य के पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। Manali के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 8 डिग्री और न्यूनतम माइनस 3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।



जम्मू-कश्मीर में मिला-जुला असर

Srinagar में आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि जम्मू संभाग के कुछ जिलों में तापमान बढ़ सकता है।



राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ेगी गर्मी

Rajasthan में होली के दिन गर्मी बढ़ सकती है। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। Madhya Pradesh में मौसम साफ रहेगा। भोपाल में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुछ जिलों में गर्मी और बढ़ सकती है।



पिछले 24 घंटे का मौसम

पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस अयोध्या में दर्ज किया गया।