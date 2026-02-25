Heavy Rain Alert: 27-28 फरवरी तक फिर भारी बारिश मचाएगी तांडव, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में जहां तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 फरवरी से फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी जिलों में मौसम...

नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में जहां तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 फरवरी से फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी जिलों में मौसम सक्रिय हो सकता है और बारिश देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं 25 फरवरी को देशभर में मौसम की स्थिति कैसी रहने वाली है।



पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले तीन दिनों से बर्फबारी जारी है। पिथौरागढ़ जिले के पंचाचूली क्षेत्र समेत कई स्थानों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग यानी India Meteorological Department (IMD) के अनुसार अगले दो दिनों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।



दिल्ली में साफ रहेगा आसमान

राष्ट्रीय राजधानी Delhi में आज मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे हल्की गर्मी के बावजूद मौसम सुहावना महसूस हो सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।



यूपी और बिहार में बढ़ने लगी गर्मी

Uttar Pradesh में मौसम फिलहाल शांत बना हुआ है। राज्य में कहीं भी बारिश या आंधी की चेतावनी जारी नहीं की गई है और आसमान साफ रहने की संभावना है। दूसरी ओर Bihar के कई जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ सकती है।



मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौसम का बदलता असर

Madhya Pradesh में पिछले दो दिनों के दौरान 20 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का असर देखा गया। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि आज मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मार्च की शुरुआत में फिर से बारिश हो सकती है। वहीं Maharashtra में अगले दो दिनों तक तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी।



पंजाब और ओडिशा में कोहरे की चेतावनी

Punjab के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। कम दृश्यता के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसी तरह Odisha के कई हिस्सों में भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिससे सुबह के समय ड्राइविंग करते वक्त सतर्क रहने की जरूरत है।



दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश के आसार

विदर्भ क्षेत्र, Kerala, आंतरिक Karnataka और Tamil Nadu में आज बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं Andaman and Nicobar Islands में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। Chhattisgarh में भी 26 फरवरी तक मौसम सक्रिय बने रहने के संकेत हैं। कुल मिलाकर, देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिल रहा है। जहां मैदानी राज्यों में धीरे-धीरे गर्मी दस्तक दे रही है, वहीं पहाड़ी और कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में मौसम में फिर बदलाव संभव है, इसलिए लोगों को स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

