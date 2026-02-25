Railway Train Cancelled: रेलवे का बड़ा फैसला: फरवरी-मार्च में नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, यात्रियों की बढ़ी टेंशन

Main Menu

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे रूटों पर पड़ने वाला है। अगर आप फरवरी के आखिरी दिनों या मार्च की शुरुआत में इन...

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका सीधा असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे रूटों पर पड़ने वाला है। अगर आप फरवरी के आखिरी दिनों या मार्च की शुरुआत में इन राज्यों के बीच सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

रेलवे द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच कुल 24 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय केवल कोहरे की वजह से नहीं, बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लिया गया है। इस दौरान रेलवे पटरियों की मरम्मत (Track Maintenance), पुराने और जर्जर पुलों का जीर्णोद्धार, लाइन ब्लॉक और नए तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि इससे यात्रियों को कुछ समय के लिए असुविधा जरूर होगी, लेकिन भविष्य में ये सुधार ट्रेनों को अधिक सुरक्षित और समयबद्ध बनाने में मददगार साबित होंगे।

रद्द की गई प्रमुख ट्रेनों की सूची:

नीचे दी गई तालिका में उन महत्वपूर्ण ट्रेनों का विवरण है जो आगामी दिनों में अपनी निर्धारित यात्रा पूरी नहीं करेंगी:

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम मार्ग (Route) रद्दीकरण की अवधि / तारीख
22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) – कोलकाता एक्सप्रेस झांसी से कोलकाता 27 फरवरी तक
22197 कोलकाता – वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस कोलकाता से झांसी 1 मार्च तक
12327/28 उपासना एक्सप्रेस हावड़ा – देहरादून – हावड़ा 27 और 28 फरवरी
14003/04 मालदा टाउन – नई दिल्ली – मालदा टाउन एक्सप्रेस मालदा टाउन से दिल्ली 26 और 28 फरवरी
14523/24 हरिहर एक्सप्रेस बरौनी – अंबाला – बरौनी 24 और 26 फरवरी
14617/18 जनसेवा एक्सप्रेस अमृतसर – पूर्णिया कोर्ट – अमृतसर 28 फरवरी और 2 मार्च
15903/04 डिब्रूगढ़ – चंडीगढ़ – डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ 27 फरवरी और 1 मार्च
15619/20 गया – कामाख्या – गया एक्सप्रेस गया से कामाख्या 23 और 24 फरवरी
15621/22 कामाख्या – आनंद विहार – कामाख्या एक्सप्रेस कामाख्या से दिल्ली 26 और 27 फरवरी
12873/74 हटिया – आनंद विहार – हटिया एक्सप्रेस हटिया से दिल्ली 26 और 27 फरवरी
18103/04 टाटा – अमृतसर – टाटा एक्सप्रेस टाटानगर से अमृतसर 25 और 27 फरवरी
22857/58 संतरागाछी – आनंद विहार – संतरागाछी एक्सप्रेस संतरागाछी से दिल्ली 2 और 3 मार्च

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे हेल्पडेस्क के माध्यम से अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति (Live Status) जरूर चेक कर लें।

