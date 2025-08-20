Main Menu

  बेवफाई के शक में पति बना हैवान, पत्नी को जहर देकर मार डाला...फिर दोस्त संग मिलकर शव को कब्रिस्तान में दफनाया

बेवफाई के शक में पति बना हैवान, पत्नी को जहर देकर मार डाला...फिर दोस्त संग मिलकर शव को कब्रिस्तान में दफनाया

Edited By Pardeep,Updated: 20 Aug, 2025 02:51 AM

horrific murder of wife on suspicion of infidelity

दक्षिणी दिल्ली में घरों में रंग-रोगन का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बेवफाई का शक होने पर नींद की गोलियों के साथ खरपतवारनाश्क (जहरीला पदार्थ) खिलाकर अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने...

नेशनल डेस्कः दक्षिणी दिल्ली में घरों में रंग-रोगन का काम करने वाले एक व्यक्ति ने बेवफाई का शक होने पर नींद की गोलियों के साथ खरपतवारनाश्क (जहरीला पदार्थ) खिलाकर अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

महिला का शव उसे दफनाए जाने के 11 दिन बाद 15 अगस्त को खोदकर निकाला गया। महिला की पहचान पुलिस ने साझा नहीं की है। पुलिस ने बताया कि दंपति अलग हो गए थे लेकिन एक ही इलाके में रहते थे। 

महरौली निवासी पति शबाब अली (47) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दो सहयोगियों- बिहार के अररिया निवासी तनवीर खान (25) तथा चंदनहल्ला निवासी इलेक्ट्रीशियन शाहरुख खान (28) को शव को दफनाने में कथित तौर पर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तनवीर, घरों में रंग-रोगन का काम करता है। यहां एक अधिकारी ने बताया कि चौथे साथी की तलाश जारी है। 

