जरूरी खबर: आज रात से बंद होने जा रही... प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

नेशनल डेस्क: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते दिल्ली में कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को समय से पहले निकलने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है। सुरक्षा कारणों से 14 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 15 अगस्त की दोपहर तक लाल किला और उसके आसपास के क्षेत्रों में गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।

लाल किला क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लाल किला, आईटीओ, दिल्ली गेट की तरफ सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की अनुमति होगी, जिनके पास विशेष पास या लेबल होगा। इंडिया गेट के आउटर सर्कल के कुछ हिस्सों में भी सुबह के समय ट्रैफिक बंद रहेगा।

निम्नलिखित मार्गों पर 15 अगस्त की दोपहर तक ट्रैफिक बंद रहेगा

नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से छता रेल तक)

लोथियान रोड (जीपीओ से छता रेल तक)

एसपी मुखर्जी मार्ग (एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक)

फव्वारा चौक (चांदनी चौक) से लाल किला तक

निषाद राज मार्ग (रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक)

एस्प्लेनेड रोड और रिंग रोड (राजघाट से आईएसबीटी तक)

भारी वाहनों की आवाजाही पर भी रोक

14 अगस्त की दोपहर से 15 अगस्त की दोपहर तक निजामुद्दीन पुल और वजीराबाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। सराय काले खां और महाराणा प्रताप आईएसबीटी से चलने वाली अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी इस दौरान बंद रहेंगी।

छत्रसाल स्टेडियम क्षेत्र में भी डाइवर्जन

दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह छत्रसाल स्टेडियम में भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

इन क्षेत्रों में वाहन लेकर जाने से बचें:

किंग्सवे कैंप चौक

हकीकत नगर नाला रोड

भामा शाह चौक

मॉडल टाउन-2 और 3

नानक प्याऊ गुरुद्वारा

जीटीके रोड टी-पॉइंट

मॉल रोड (रिंग रोड के पास)

स्टेडियम रोड

ब्रह्मा कुमारी मार्ग

ओल्ड जीटी करनाल रोड

भामा शाह रोड

कौन-कौन से वैकल्पिक मार्ग अपनाएं

उत्तर से दक्षिण दिल्ली जाने वालों को सफदरजंग रोड, अरविंदो मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, कमाल अतातुर्क मार्ग, मंदिर मार्ग और रानी झांसी रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली जाने के लिए लोग एनएच-24, निजामुद्दीन खत्ता, बारापुला रोड, एम्स फ्लाईओवर और रिंग रोड होते हुए राजा गार्डन की ओर जा सकते हैं।

यात्रियों को समय से पहले निकलने की सलाह

रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले निकलें ताकि किसी भी प्रकार की देरी या जाम से बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है।