    3. | खाटू श्याम के श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर, मंदिर मैनेजमेंट द्वारा आधिकारिक सूचना जारी

खाटू श्याम के श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर, मंदिर मैनेजमेंट द्वारा आधिकारिक सूचना जारी

Updated: 23 Jan, 2026 10:30 PM

राजस्थान में दुनिया भर में मशहूर धार्मिक जगह श्री खाटू श्याम मंदिर आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। श्री श्याम प्रभु की खास पूजा और तिलक सेरेमनी की वजह से मंदिर के दर्शन कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे।

नेशनल डेस्कः राजस्थान में दुनिया भर में मशहूर धार्मिक जगह श्री खाटू श्याम मंदिर आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा-पूजा और तिलक सेरेमनी की वजह से मंदिर के दर्शन कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे।

मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, विशेष तिलक सेरेमनी की वजह से भक्त 27 जनवरी 2026 (मंगलवार) रात 10:00 बजे से 28 जनवरी 2026 (बुधवार) शाम 5:00 बजे तक दर्शन नहीं कर पाएंगे।

श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सभी श्याम भक्तों से अपील की है कि वे 28 जनवरी 2026 को शाम 5:00 बजे के बाद ही दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचें। मैनेजमेंट ने भक्तों से अपील की है कि वे सिक्योरिटी और दूसरे इंतजामों को सुचारू रूप से करने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।
