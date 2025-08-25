Kriti Murder Case: गर्ल्स PG में 2 लड़कियां और 1 लड़का! रात 11:30 बजे कमरे में घुसकर कर दिया बड़ा कांड, वो चिल्लाती रही लेकिन...

बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 23 जुलाई की रात एक युवक गर्ल्स पेइंग गेस्ट (PG) में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर देता है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि युवती...

नेशनल डेस्क। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 23 जुलाई की रात एक युवक गर्ल्स पेइंग गेस्ट (PG) में घुसकर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर देता है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसमें देखा जा सकता है कि युवती मदद के लिए चीखती रही लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया।

क्या हुआ था उस रात?

रात करीब 11:30 बजे जब ज्यादातर पीजी की लाइट्स बंद हो चुकी थीं एक युवक चुपके से भार्गव गर्ल्स पीजी में दाखिल हुआ। वह दबे पांव तीसरी मंजिल पर पहुंचा और एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही वह तेजी से अंदर घुसा और एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़की जान बचाने के लिए बाहर भागी लेकिन हमलावर ने उसका पीछा किया और चाकू से गोदना शुरू कर दिया। बाद में उसने उसका गला भी रेत दिया। लड़की मदद के लिए चीखती रही लेकिन कोई भी आगे नहीं आया।

कौन थे आरोपी और पीड़िता?

मृतक युवती की पहचान बिहार की रहने वाली कृति कुमारी (24) के रूप में हुई है जो बेंगलुरु की एक निजी मोबाइल कंपनी में सेल्स मार्केटिंग का काम करती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अभिषेक घोषी के रूप में की और उसे भोपाल से गिरफ्तार कर लिया।

यह थी कत्ल की वजह

पुलिस पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि उसने कृति का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वह उसकी पूर्व प्रेमिका की सहेली थी। दरअसल अभिषेक की प्रेमिका को कृति ने अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि अभिषेक अक्सर नौकरी न होने की वजह से उससे झगड़ा करता था। कृति ने अपनी सहेली को अभिषेक से दूरी बनाने की सलाह भी दी थी। अभिषेक को यह बात नागवार गुजरी और उसने कृति से नफरत पाल ली। उसे शक था कि कृति की वजह से ही उसका अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता खराब हुआ है। इसी दुश्मनी में उसने कृति की बेरहमी से हत्या कर दी।

लड़कियों ने नहीं की मदद, बनी रहीं मूकदर्शक

सीसीटीवी फुटेज में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब अभिषेक कृति पर हमला कर रहा था तो पीजी में रहने वाली कई लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकलीं लेकिन कोई भी कृति को बचाने के लिए आगे नहीं आया। वे सिर्फ डरकर फोन करने की कोशिश करती रहीं जबकि कृति मदद के लिए चिल्लाती रही। यह घटना समाज की संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है।