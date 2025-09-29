Main Menu

एशिया कप 2025ः फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल, ये हैं टीम इंडिया की जीत के 5 सबसे बड़े हीरो

29 Sep, 2025

india defeated pakistan to win the asia cup 2025 title

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। यह पहली बार था जब दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने थीं। लाखों फैन्स की उम्मीदों और हाई-वोल्टेज माहौल के बीच टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए...

नेशनल डेस्कः एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। यह पहली बार था जब दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने थीं। लाखों फैन्स की उम्मीदों और हाई-वोल्टेज माहौल के बीच टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए पाकिस्तान को मात दी और 9वीं बार एशिया कप का ताज अपने नाम कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

भारत की बल्लेबाज़ी – तिलक वर्मा बने हीरो

वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टीम को संभाल लिया। उन्होंने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अंत तक नाबाद रहे। तिलक ने 69 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें चौके-छक्कों की शानदार झड़ी देखने को मिली। संजू सैमसन ने तिलक का अच्छा साथ दिया और दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रनों की अहम साझेदारी निभाई। इसके बाद शिवम दुबे ने भी ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया। उन्होंने 22 गेंदों पर 33 रन ठोके और तिलक के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी कर मैच को भारत की ओर मोड़ दिया।

भारतीय गेंदबाज़ों का जलवा – कुलदीप यादव चमके

मैच की नींव गेंदबाज़ों ने ही रखी थी। पाकिस्तान की टीम भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा।

कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हुए 4 विकेट झटके। उनकी घातक गेंदबाज़ी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी बिखर गई और पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। कुलदीप के अलावा जसप्रीत बुमराह,अक्षर प्रटेल और वरुण चक्रवर्ती को 2-2-2 विकेट मिली।

भारत का एशिया कप में दबदबा

इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल का यह पहला ऐतिहासिक मुकाबला था, जिसमें भारत ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी।

जीत के हीरो

  • तिलक वर्मा – नाबाद 69 रन (मैच विनिंग पारी)

  • शिवम दुबे – 22 गेंदों पर 33 रन, साझेदारी में अहम योगदान

  • संजू सैमसन – स्थिर साझेदारी से टीम को संभाला और उन्होंने 21 गेंदों में 24 रन बनाए।

  • कुलदीप यादव – 4 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ी 5

भारत की इस जीत ने न सिर्फ खिताब दिलाया बल्कि आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम के आत्मविश्वास को मजबूत कर दिया है।

