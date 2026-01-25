Main Menu

Indian Railways: 5 घंटे में 45 किमी...भारत की सबसे आलसी ट्रेन ने सबको चौंका दिया, फिर भी टिकट के लिए होती है मारामारी

जहां भारतीय रेलवे ने वंदे भारत, तेजस और अमृत भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है, वहीं भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जो धीरे चलने के कारण प्रसिद्ध है। इसे लोग प्यार से ‘टॉय ट्रेन’ भी कहते हैं।

नेशनल डेस्क: जहां भारतीय रेलवे ने वंदे भारत, तेजस और अमृत भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के जरिए दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है, वहीं भारत में एक ऐसी ट्रेन भी है जो धीरे चलने के कारण प्रसिद्ध है। इसे लोग प्यार से ‘टॉय ट्रेन’ भी कहते हैं। यह ट्रेन मात्र 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 5 घंटे का समय लेती है।

नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन
सोशल मीडिया और भारतीय रेलवे के आधिकारिक पेज के मुताबिक, भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन का नाम नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में मेट्टुपलयम से ऊटी के बीच चलती है। इस ट्रेन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है।

क्यों खास है यह ट्रेन
नीलगिरी माउंटेन रेलवे का रास्ता बेहद सुरम्य है। 46 किलोमीटर की इस यात्रा में यात्रियों को 16 सुरंगें, 250 पुल और 208 मोड़ देखने को मिलते हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, खड़ी ढलान और हरियाली इस ट्रेन को दुनिया की अनोखी पहाड़ी ट्रेन में शामिल करते हैं। रेलवे के एक पोस्ट में कहा गया है, “यूनेस्को-सूचीबद्ध नीलगिरी माउंटेन रेलवे के अवर्णनीय आकर्षण का अनुभव करें। इस रहस्यमय यात्रा को कभी भूलना मुश्किल है।”

ट्रेन की टाइमिंग और स्टॉपेज
नीलगिरी माउंटेन रेलवे ट्रेन मेट्टुपलयम से सुबह 7:10 बजे रवाना होती है और दोपहर 12 बजे ऊटी पहुँचती है। वापसी के समय, यह ट्रेन दोपहर 2 बजे ऊटी से चलकर शाम 5:35 बजे मेट्टुपलयम लौटती है। रास्ते में कुनूर, वेलिंगटन, अरावनकाडू और केट्टी जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र पड़ते हैं।

भारतीय रेलवे की आधुनिक उपलब्धियां
जबकि नीलगिरी माउंटेन रेलवे अपनी धीमी गति और खूबसूरत पहाड़ी सफर के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय रेलवे अन्य क्षेत्रों में भी आधुनिकता ला रहा है। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें लंबी दूरी के यात्रियों के लिए आराम, गति और आधुनिक सुविधाओं का मेल पेश कर रही हैं। हाल ही में 26 दिसंबर 2025 तक देशभर में 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही थीं, वहीं नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं भी कम दूरी और मध्यम दूरी के यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान कर रही हैं।

नीलगिरी माउंटेन रेलवे – एक अविस्मरणीय अनुभव
नीलगिरी माउंटेन रेलवे न केवल धीमी गति के कारण बल्कि अपने सुरम्य मार्ग और मनोहारी दृश्य के कारण यात्रियों के लिए यादगार अनुभव बन जाती है। पश्चिमी घाट की हरियाली, पहाड़ियों की सुंदरता और पहाड़ी रेल की खासियत इसे भारत की सबसे अनोखी ट्रेन बनाती है।

