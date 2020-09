संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। नियंत्रण रेखा (LOC) में संघर्ष और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को भारत ने जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि इमरान सराकर को नसीहत देने के जगह अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है...

Another repetition of the baseless falsehoods that have become a trademark of Pakistan’s interventions. A nation bereft of milestones!



