  Asia Cup 2025: India-Pakistan के मैच के लिए लगी विज्ञापनों की होड़, 10 सेकंड का स्लॉट 16 लाख में हुआ सेल

Edited By Radhika,Updated: 18 Aug, 2025 11:14 AM

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक त्यौहार है। यह मैच दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है। 14 सितंबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 को लेकर भी काफी उत्साह है।

नेशनल डेस्क: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक त्यौहार है। यह मैच दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है। 14 सितंबर को होने वाला भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 को लेकर भी काफी उत्साह है।

यह हाई-वोल्टेज मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पहले से ही विज्ञापकों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए ₹16 लाख तक की कीमत तय की गई है, जो कि किसी भी क्रिकेट मैच के लिए बहुत बड़ी रकम है।

एशिया कप के आधिकारिक मीडिया राइट होल्डर, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) ने इस टूर्नामेंट के लिए कई विज्ञापन पैकेज जारी किए हैं।

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी विज्ञापनों के लिए कई पैकेज उपलब्ध हैं:

  • को-प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप: ₹18 करोड़
  • एसोसिएट स्पॉन्सरशिप: ₹13 करोड़
  • स्पॉट-बाय पैकेज (सभी भारत और गैर-भारत मैच): ₹16 लाख प्रति 10 सेकंड, या ₹4.48 करोड़

इन पैकेजों से साफ़ है कि बड़ी कंपनियाँ इस मौके को भुनाना चाहती हैं

डिजिटल दुनिया में विज्ञापनों की लहर

टीवी के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी विज्ञापनों की धूम है। सोनी LIV पर विज्ञापन के लिए भी अलग-अलग पैकेज हैं। इसमें को-प्रेजेंटिंग और हाइलाइट्स पार्टनर के लिए ₹30 करोड़ और को-पावर्ड-बाय पैकेज के लिए ₹18 करोड़ तय किए गए हैं।

भारत के मैचों के लिए डिजिटल विज्ञापनों का 30% हिस्सा आरक्षित किया गया है। डिजिटल विज्ञापनों की दरें भी फॉर्मेट के अनुसार अलग-अलग हैं।

  • प्री-रोल्स: ₹275 प्रति 10 सेकंड (भारत मैचों के लिए ₹500; भारत-पाकिस्तान के लिए ₹750)
  • मिड-रोल्स: ₹225 (भारत मैचों के लिए ₹400; भारत-पाकिस्तान के लिए ₹600)
  • कनेक्टेड टीवी विज्ञापन: ₹450 (भारत मैचों के लिए ₹800; भारत-पाकिस्तान के लिए ₹1,200)

इन सभी कीमतों से यह साफ है कि भारत-पाकिस्तान मैच के लिए विज्ञापकों में जबरदस्त होड़ लगी हुई है।

टूर्नामेंट की जानकारी

एशिया कप 2025, 9 से 28 सितंबर के बीच दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होगा, जिसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा हैं। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई में होगा और ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ अबू धाबी में होगा।

 

