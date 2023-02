क्रिकेटर मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने माथे पर नहीं लगवाया तिलक- यूजर बोले, अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं

नई दिल्ली: टीम इंडिया के दो खिलाड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें क्रिकेटर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल, इस वीडियो में दोनों खिलाड़ी जब होटल में एंट्री करते है तो उनके स्वागत के लिए खड़ी महिला स्टाफ से तिलक लगवाने से मना कर देते है।



इसे लेकर अब मोहम्मद सिराज को ट्रोल किया जा रहा है। वीडियो में टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी और कोच राहुल द्रविड़ को भी होटल स्टाफ द्वारा टीका लगाया जाता है। लेकिन इस बीच मोहम्मद सिराज मना कर दते हैं जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसे लेकर अब बहस भी छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इस वीडियो को धर्मनिरपेक्षता बताया है।

Vikram Rathour & Hari Prasad Mohan didn't apply tilak too. But @SureshChavhanke & other Right wing accounts want you to focus Muslim players Umran Malik & Mohammed Siraj. https://t.co/twbMex2j4o pic.twitter.com/U96VSDp4bp — Mohammed Zubair (@zoo_bear) February 3, 2023