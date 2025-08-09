बैंक ऑफ बड़ौदा की दमदार FD Scheme: ₹2 लाख जमा कर पाएं ₹30,228 तक ब्याज, जानें सभी डिटेल्स

Main Menu

ब्याज दरों में लगातार हो रहे बदलावों के बीच अगर आप भी एक ऐसा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे और तय समय पर गारंटीड रिटर्न मिले, तो बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की फिक्स्ड डिपोजिट (FD) स्कीम आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती...

नेशनल डेस्क: ब्याज दरों में लगातार हो रहे बदलावों के बीच अगर आप भी एक ऐसा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे और तय समय पर गारंटीड रिटर्न मिले, तो बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की फिक्स्ड डिपोजिट (FD) स्कीम आपके लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय खास FD योजना पर आकर्षक ब्याज दरें ऑफर कर रहा है, जिसमें निवेश करके आप कुछ ही समय में बढ़िया रिटर्न हासिल कर सकते हैं।

क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा की यह स्पेशल एफडी स्कीम?
बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल 444 दिनों की एक विशेष अवधि वाली एफडी स्कीम चला रहा है, जिसमें ग्राहकों को अन्य सामान्य एफडी योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में निवेश करने पर:

साधारण नागरिकों को 6.60% का सालाना ब्याज मिलता है।

सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से अधिक) को 7.10% ब्याज दिया जाता है।

सुपर सीनियर सिटीजन (80 वर्ष से अधिक) को 7.20% तक का ब्याज मिलता है।

यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो शेयर बाजार की अस्थिरता से दूर रहकर सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और तय समय में निश्चित ब्याज अर्जित करना चाहते हैं।

कितना मिलेगा ब्याज? जानिए आंकड़ों के साथ
अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इस एफडी स्कीम में ₹2,00,000 जमा करते हैं तो आपको मिलने वाला ब्याज इस प्रकार होगा:

2 साल की एफडी पर रिटर्न:
निवेशक की श्रेणी    ब्याज दर    कुल ब्याज (₹)    मैच्योरिटी अमाउंट (₹)
सामान्य नागरिक    6.50%    ₹27,528    ₹2,27,528
सीनियर सिटीजन    7.00%    ₹29,776    ₹2,29,776
सुपर सीनियर सिटीजन    7.10%    ₹30,228    ₹2,30,228

  ध्यान दें कि यह ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर कैलकुलेट किया गया है और TDS नियम लागू हो सकते हैं।

निवेश की अवधि: 7 दिन से लेकर 10 साल तक
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी खोलने की सुविधा देता है। विभिन्न अवधि की एफडी पर बैंक 3.50% से 7.20% तक की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। ग्राहक अपनी जरूरत और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अवधि चुन सकते हैं।

 सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त लाभ
बैंक ऑफ बड़ौदा अपने वरिष्ठ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के निवेशकों को अतिरिक्त ब्याज की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका निवेश और अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनता है। सुपर सीनियर सिटीजन (80+ वर्ष) को अधिकतम ब्याज दर दी जा रही है।
 

