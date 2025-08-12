कम हुई ब्याज दरें... सस्ता हुआ Loan, जानिए 5 लाख के लोन पर कौन सा बैंक देगा सबसे कम EMI

Edited By Harman Kaur,Updated: 12 Aug, 2025 12:27 PM
नेशनल डेस्क: अगर आप फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती के बाद बैंकों ने पर्सनल लोन पर ब्याज दरों में कमी की है। ऐसे में अब देश के प्रमुख बैंक—SBI, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा—कम ब्याज पर पर्सनल लोन की सुविधा दे रहे हैं।
पर्सनल लोन एक ऐसा वित्तीय साधन है, जिससे आप अपनी कल की कमाई को आज उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात होती है ब्याज दर, जो अक्सर ज्यादा होती है। नीचे जानते हैं कि इन तीन प्रमुख बैंकों की लोन दरें और EMI कितनी बनती है।
- SBI पर्सनल लोन ब्याज दर और EMI
सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) फिलहाल पर्सनल लोन पर 10.10% से 15.10% तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और पहले से अधिक लोन नहीं चल रहे हैं, तो आप न्यूनतम ब्याज दर पा सकते हैं।
₹5 लाख लोन पर 5 साल के लिए EMI: ₹10,648
कुल ब्याज चुकाना होगा: ₹1,38,888
- HDFC बैंक पर्सनल लोन ब्याज दर और EMI
देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक पर्सनल लोन पर 10.90% से 24% तक की ब्याज दर ऑफर करता है। इसके साथ ही बैंक ₹6,500+GST तक प्रोसेसिंग फीस भी लेता है।
₹5 लाख लोन पर 5 साल के लिए EMI: ₹10,846
कुल ब्याज चुकाना होगा: ₹1,50,778
- बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन दरें और EMI
BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्राहकों की कैटेगरी के हिसाब से फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों तरह की ब्याज दरें देता है।
- फिक्स्ड ब्याज दर: 11.25% से 18.30%
- फ्लोटिंग ब्याज दर: 10.90% से 18.25%
- ₹5 लाख लोन पर 5 साल के लिए EMI (11.25% पर): ₹10,934
- कुल ब्याज चुकाना होगा: ₹1,56,019
अगर आप पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो ब्याज दरों की तुलना जरूर करें और EMI का पूरा कैलकुलेशन पहले से कर लें। अच्छे क्रेडिट स्कोर और कम लोन लोड के साथ आप कम ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं।