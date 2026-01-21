iPhone 18 Pro को लेकर लीक हुई जानकारी! नए फोन के ये फीचर्स देख भूल जाएंगे पुराने मॉडल

नए साल की शुरुआत के साथ ही एप्पल के आगामी फ्लैगशिप, iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को लेकर शुरुआती रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं। आधिकारिक लॉन्च में अभी काफी समय है, लेकिन लीक जानकारी के अनुसार इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे।

iPhone 18 Pro: नए साल की शुरुआत के साथ ही एप्पल के आगामी फ्लैगशिप, iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को लेकर शुरुआती रिपोर्ट्स सामने आने लगी हैं। आधिकारिक लॉन्च में अभी काफी समय है, लेकिन लीक जानकारी के अनुसार इसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे।

स्क्रीन के नीचे छिपी होगी Face ID

इस बार सबसे बड़ा बदलाव डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है। एप्पल अंडर-डिस्प्ले Face ID तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि फेस आईडी के सेंसर स्क्रीन के नीचे होंगे, जिससे फ्रंट डिस्प्ले पर दिखने वाला कटआउट काफी छोटा हो जाएगा। इससे यूज़र्स को पहले से कहीं ज्यादा क्लीन और इमर्सिव डिस्प्ले अनुभव मिलेगा। साथ ही Dynamic Island के साइज को भी छोटा या रिपोजिशन किया जा सकता है।

कैमरा बनेगा और भी 'स्मार्ट'

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए सबसे बड़ी खबर वैरिएबल अपर्चर (Variable Aperture) लेंस है। यह तकनीक कैमरा लेंस को खुद यह तय करने की अनुमति देती है कि कितनी रोशनी अंदर आनी चाहिए। इससे लो-लाइट फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट शॉट्स में प्रोफेशनल कैमरा जैसा अनुभव मिलेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह एडवांस फीचर केवल 'Pro Max' मॉडल तक ही सीमित रह सकता है।

2nm चिपसेट के साथ सुपरफास्ट परफॉर्मेंस

iPhone 18 Pro में अगली पीढ़ी की A20 Pro चिप दी जा सकती है। इसे TSMC की अत्याधुनिक 2nm टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जाएगा। यह न केवल फोन की स्पीड बढ़ाएगा, बल्कि बैटरी की खपत को भी काफी कम कर देगा। एप्पल रैम (RAM) को सीधे प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जोड़ने पर भी काम कर रहा है, जिससे मल्टीटास्किंग पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो जाएगी।

नए रंग और बोल्ड डिजाइन

डिजाइन के मामले में इस बार एप्पल कुछ नया प्रयोग कर सकता है। लीक्स में बर्गंडी, ब्राउन और पर्पल जैसे प्रीमियम और बोल्ड कलर ऑप्शंस का जिक्र है। इसके अलावा फिजिकल बटन्स की जगह प्रेशर-सेंसिटिव बटन्स दिए जा सकते हैं, जो टच करने पर हैप्टिक फीडबैक देंगे।