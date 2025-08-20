Main Menu

Rekha Gupta Attack: 'सिर्फ हमला नहीं, मारने की साजिश थी', इस मंत्री का बड़ा बयान

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Aug, 2025 01:22 PM

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। आरोपी राजेश खेमजी सकरिया ने सीएम का हाथ पकड़ कर खींचा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया, जिससे रेखा गुप्ता को चोटें आईं। वहीं, अब इस हमले पर...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। आरोपी राजेश खेमजी सकरिया ने सीएम का हाथ पकड़ कर खींचा और उन्हें जमीन पर गिरा दिया, जिससे रेखा गुप्ता को चोटें आईं। वहीं, अब इस हमले पर मंत्री कपिल मिश्रा ने बयान दिया है।

मंत्री कपिल मिश्रा ने इस हमले को "नफरत से भरा और वीभत्स" बताया। उन्होंने कहा कि हमले में आरोपी के इरादे साफ तौर पर मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने के थे। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, इसे साजिश की शक्ल दी गई है।" कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि आरोपी ने पहले सीएम की रेकी की और वीडियो भी बनाए, जिससे यह हमला किसी अकेले व्यक्ति का नहीं लग रहा। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास कोई दस्तावेज नहीं था, न ही वह कोई अर्ज़ी लेकर आया था। उनका मकसद केवल और केवल सीएम को नुकसान पहुंचाना था।

क्या है राजनीतिक साजिश की संभावना?
इस सवाल पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि हमले के पीछे कौन है, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। उन्होंने किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम लिए बिना कहा, "यह हमला सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि हत्या की नीयत से किया गया हमला है। इसे हल्के में न लें।"

सीएम रेखा गुप्ता का मनोबल अडिग
कपिल मिश्रा ने बताया कि सीएम की हालत स्थिर है और मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। मंत्रिमंडल ने उनसे मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा, "रेखा गुप्ता जनता से सीधे जुड़ी हैं और उनका मनोबल इस तरह के हमलों से नहीं टूटेगा। जनसुनवाई और जनसेवा जारी रहेगी।" मंत्री ने जनता के सामने यह भी कहा कि सीएम बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के अपने घर के दरवाज़े सबके लिए खुले रखती हैं और हर दिन दिल्ली की सेवा में लगी रहती हैं।

अधिकारियों का बयान
दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की भूमिका व उसकी संगति के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इस हमले की राजनीतिक साजिश की भी तहकीकात की जा रही है।

