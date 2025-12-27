Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Bihar Mahila Rojgar Yojana: जीविका दीदियों के लिए बड़ी अपडेट, इस दिन के बाद नहीं मिलेगी ₹10,000 की किस्त, जल्दी से कर लें आवेदन

Bihar Mahila Rojgar Yojana: जीविका दीदियों के लिए बड़ी अपडेट, इस दिन के बाद नहीं मिलेगी ₹10,000 की किस्त, जल्दी से कर लें आवेदन

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 01:40 PM

jeevika didis will not receive the installment of 10 000 after this day

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस साल में किस्त पाने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक का है। इस डेडलाइन के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

 नेशनल डेस्क: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इस साल में किस्त पाने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक का है। इस डेडलाइन के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया ये कदम

 बिहार की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू की गई यह योजना राज्य में काफी सफल रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि 6 महीने बाद उनका व्यवसाय सफल रहता है, तो सरकार विस्तार के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी प्रदान करती है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

आवेदन के लिए ये है प्रमुख शर्त

योजना का लाभ लेने के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि महिला को जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अपने नजदीकी ग्राम संगठन में जाकर फॉर्म भर सकती हैं, जबकि शहरी महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (BRLPS) के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।

इन कामों के लिए मिल रही है मदद

सरकार ने स्वरोजगार के लिए विशेष विकल्प तय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • किराना और जनरल स्टोर
  • ब्यूटी पार्लर और सिलाई की दुकान
  • फल, सब्जी और डेयरी उत्पाद
  • अगरबत्ती, मोमबत्ती और मसाला उत्पादन
  • ई-रिक्शा या ऑटो-रिक्शा का संचालन
  • पशुपालन (बकरी, गाय और मुर्गी पालन)

प्रशासन का कहना है कि अब तक लाखों महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। पोर्टल और ऑफलाइन प्रक्रिया 31 दिसंबर की रात को बंद कर दी जाएगी, इसलिए इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द अपनी पात्रता जांचें और आवेदन करें।

  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!