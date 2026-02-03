Main Menu

महज 210 रुपए निवेश कर पाएं 5 हजार की मासिक पेंशन, इस योजना का जल्द उठाएं लाभ

03 Feb, 2026

invest just 210 a month get 5000 monthly pension under atal pension yojana

अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक भरोसेमंद पेंशन स्कीम है, जिसमें कम निवेश कर बुढ़ापे में तय मासिक पेंशन पाई जा सकती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। सिर्फ 210 रुपये प्रति माह निवेश कर 5,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती...

नेशनल डेस्क : आज हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर चिंता भी बनी रहती है। खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, ड्राइवर, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगारों के लिए बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) शुरू की है, जो बुजुर्गावस्था में तय मासिक पेंशन की गारंटी देती है।

अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन स्कीम है, जिसमें नियमित और छोटी राशि जमा करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाली पेंशन पूरी तरह सुनिश्चित होती है और बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता।

इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जो भारतीय नागरिक हों, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो और जिनके पास बैंक खाता हो। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते और भविष्य के लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं कर पाते।

निवेश की राशि व्यक्ति की उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर, 18 साल की उम्र में 1,000 रुपये की पेंशन के लिए लगभग 42 रुपये और 5,000 रुपये की पेंशन के लिए करीब 210 रुपये प्रति माह जमा करने होते हैं। वहीं, 40 साल की उम्र में यही राशि बढ़कर 1,000 रुपये की पेंशन के लिए करीब 291 रुपये और 5,000 रुपये की पेंशन के लिए लगभग 1,454 रुपये प्रति माह हो जाती है। यानी जितनी जल्दी योजना से जुड़ेंगे, उतना कम निवेश करना होगा। इसमें मासिक या तिमाही आधार पर योगदान किया जा सकता है।

60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पेंशनधारक को जीवनभर तय मासिक पेंशन मिलती रहती है। अगर पेंशनधारक का निधन हो जाता है, तो यह पेंशन उसके जीवनसाथी को मिलती है। दोनों के निधन के बाद नामांकित व्यक्ति को जमा की गई राशि वापस कर दी जाती है। इसके अलावा, इस योजना में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद योजना का फॉर्म भरकर पसंद की पेंशन राशि चुननी होती है। एक बार आवेदन करने के बाद बैंक खाते से तय राशि ऑटो-डेबिट होती रहती है और निवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह योजना बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा देती है।


 

