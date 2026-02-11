Main Menu

Griha Lakshmi Yojana : हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2000 रुपये, ऐसे उठाएं इस सरकारी योजना का लाभ

griha lakshmi yojana under women will get rs 2000 every month know how to apply

कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी सालाना 24,000 रुपये। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में डीबीटी के...

नेशनल डेस्क :  महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है गृह लक्ष्मी योजना, जिसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य परिवार की महिला मुखिया को सीधी आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है।

क्या है गृह लक्ष्मी योजना?

गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। इस तरह एक साल में कुल 24,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य मकसद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि वे घर के खर्चों में सहयोग कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार का मानना है कि जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो पूरे परिवार की स्थिति बेहतर होगी।

कौन उठा सकता है लाभ?

गृह लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:

1. स्थायी निवासी होना जरूरी

महिला का कर्नाटक का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
(ध्यान दें: अन्य राज्यों में भी महिलाओं के लिए अलग नामों से योजनाएं चल रही हैं, लेकिन गृह लक्ष्मी योजना खास तौर पर कर्नाटक की है।)

2. परिवार की महिला मुखिया

राशन कार्ड (BPL, APL या अंत्योदय) में महिला का नाम परिवार की मुखिया के रूप में दर्ज होना चाहिए।

3. आय सीमा

परिवार की वार्षिक आय आमतौर पर 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है।

4. अपात्र कौन?

  • यदि महिला या उसके पति आयकर (Income Tax) भरते हैं
  • जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं
  • परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है

तो ऐसी स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:

  • महिला और पति का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड (जिसमें महिला मुखिया हो)
  • आधार से लिंक बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र

कैसे करें आवेदन?

लाभार्थी महिला ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. Seva Sindhu पोर्टल पर जाएं।
  2. आधार और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
  3. ‘Griha Lakshmi Scheme’ का फॉर्म भरें।
  4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करने के बाद Application ID सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि ऑनलाइन आवेदन संभव न हो तो महिला अपने नजदीकी:

  • Gram One केंद्र
  • Karnataka One केंद्र
  • Bangalore One केंद्र
  • Bapu Ji Seva Kendra

पर जाकर मुफ्त में पंजीकरण करा सकती हैं।

पारदर्शिता के लिए नया प्रावधान

सरकार समय-समय पर लाभार्थियों से जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) मांग सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

कितनी महिलाएं जुड़ीं?

अब तक लगभग 1.2 करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना को राज्यभर में व्यापक समर्थन मिला है।

