कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर शव को कई टुकड़ों में काटा, फिर गाए गाने... देख दहला लोगों का दिल

27 Aug, 2025 02:00 PM

kaliyug s son killed his mother and cut her body into many pieces

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने मां के शव के कई टुकड़े किए और लाश के पास बैठकर...

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने मां के शव के कई टुकड़े किए और लाश के पास बैठकर गाना गाने लगा।

क्या है पूरा मामला?
यह खौफनाक घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी जीत राम यादव ने सोमवार सुबह अपनी मां गुला बाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस क्रूरता के बाद उसने मां के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। जब आसपास के लोगों ने शोर सुनकर घर में देखा, तो खून से लथपथ लाश और बेटे को गाना गाते हुए पाया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आरोपी को हिरासत में लिया।

क्या मानसिक रूप से बीमार है आरोपी?
पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही है। जिस तरह से वह हत्या के बाद गाना गा रहा था, उससे यह संदेह और गहरा हो रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी शामिल है।

