कैफे फायरिंग मामलें में पुलिस ने कपिल शर्मा से किया संपर्क, कॉमेडियन ने बताई पूरी बात

Edited By Shubham Anand,Updated: 09 Aug, 2025 12:50 PM

kapil sharma canada cafe firing threat police investigation

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को उनके कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की घटना के बाद धमकी मिलने की खबरों के बीच मुंबई पुलिस ने उनसे संपर्क किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक, अब तक कपिल शर्मा ने इस संबंध में किसी भी तरह की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।...

नेशनल डेस्क : मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को उनके कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की घटना के बाद धमकी मिलने की खबरों के बीच मुंबई पुलिस ने उनसे संपर्क किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक, अब तक कपिल शर्मा ने इस संबंध में किसी भी तरह की औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बावजूद इसके, क्राइम ब्रांच ने मामले की स्वतः जांच शुरू कर दी है।

कपिल शर्मा ने नहीं दी धमकी की पुष्टि
कपिल शर्मा ने पुलिस से बातचीत में स्पष्ट किया है कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से किसी भी गैंगस्टर से कोई धमकी नहीं मिली है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ समय पहले कनाडा स्थित उनके "कैप्स कैफे" पर फायरिंग की घटना हुई थी। उस समय भी कपिल शर्मा ने मुंबई पुलिस को सूचित किया था कि उन्हें किसी तरह की धमकी नहीं दी गई है। यह दूसरी बार है जब इस प्रकार की घटना सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर कपिल शर्मा से संपर्क साधा है।

CDR और IPDR की हो रही समीक्षा
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कपिल शर्मा के Call Detail Record (CDR) और Internet Protocol Detail Record (IPDR) की समीक्षा की जा रही है ताकि किसी संभावित आपराधिक साजिश का समय रहते पता लगाया जा सके और उसे रोका जा सके। इसके साथ ही, पुलिस इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या कपिल शर्मा को आधिकारिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्राइम ब्रांच इस केस से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

अलर्ट मोड पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां
कैफे पर हुई फायरिंग और धमकी के बाद पुलिस ने एहतियातन सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां किसी भी संभावित कनेक्शन या खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। हालांकि कपिल शर्मा की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई है, फिर भी पुलिस सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजामों पर काम कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

