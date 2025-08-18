Main Menu

छत पर मिला नीला ड्रम, नमक हटाया तो निकली युवक की लाश, मेरठ के बाद अब इस राज्य में सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री

Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Aug, 2025 07:32 AM

kishangarh bas khairthal tijara rajasthan neela drum rajasthan

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक मकान की छत पर रखे नीले रंग के ड्रम से जब तेज दुर्गंध उठी तो स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक मकान की छत पर रखे नीले रंग के ड्रम से जब तेज दुर्गंध उठी तो स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान ड्रम को खोला गया, तो अंदर युवक का सड़ा-गला शव मिला, जिसे नमक में दबाकर छिपाने की कोशिश की गई थी। घटना की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि जिस मकान में शव मिला, वहां रहने वाला पूरा परिवार अचानक गायब है।

घटनास्थल से क्या-क्या सामने आया?
यह खौफनाक मामला किशनगढ़बास थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी का है, जहां एक किराए के मकान की छत पर नीले प्लास्टिक के ड्रम में एक युवक की लाश बरामद हुई। ड्रम के अंदर शव को नमक में दबाया गया था, संभवतः बदबू रोकने और लाश को छिपाने के लिए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

कौन था मृतक?
पुलिस जांच में मृतक की पहचान हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी था। वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ करीब डेढ़ महीने पहले किराए पर रहने आया था। पेशे से वह पास के ही एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था।

PunjabKesari

परिवार हुआ फरार, मकान मालिक का बेटा भी गायब
चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद से हंसराज का पूरा परिवार लापता है। पत्नी, दो बेटे और एक बेटी – सभी के मोबाइल स्विच ऑफ हैं और कोई सुराग नहीं मिला है। यहां तक कि जिस मकान में यह परिवार रह रहा था, उसके मालिक का बेटा भी गायब बताया गया है।

पुलिस की कार्रवाई और प्रारंभिक जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत और एएसआई ज्ञानचंद समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की गहन जांच की। पुलिस ने शव को किशनगढ़बास के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी तक हत्या के कारणों और दोषियों की पहचान नहीं हो सकी है।

 क्या कहते हैं अधिकारी?
डीएसपी राजेंद्र सिंह के मुताबिक, ड्रम में नमक डालने का उद्देश्य शव को लंबे समय तक छिपाना हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह एक सुनियोजित हत्या लग रही है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है — चाहे वह पारिवारिक रंजिश हो या संपत्ति विवाद, या फिर कोई अन्य निजी मामला।
 

