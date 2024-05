IPL 2024 के बीच खराब मौसम में फ्लाइट में ही फंसी रही KKR की टीम, नहीं हो पाई लैंडिंग....

नेशनल डेस्क: केकेआर टीम 6 मई, सोमवार को शहर में तूफान के कारण कोलकाता में नहीं उतर सकी। केकेआर को अपनी चार्टर उड़ान को कोलकाता से कई बार दूर मोड़ने के बाद वाराणसी में रात रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। KKR की उड़ान, जो मूल रूप से 6 मई की शाम को कोलकाता में उतरने वाली थी, इस बीच खराब मौसम के कारण पहले गुवाहाटी की ओर मोड़ दिया गया और फिर वे आधी रात को कोलकाता में उतरने के अपने दूसरे प्रयास में विफल रहे। उसके बाद, फ्लाइट को वापस उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने वाराणसी में रात बिताई। KKR की सोशल मीडिया टीम ने अपने सोशल मीडिया पर इस घटना का विस्तृत विवरण पोस्ट किया।

Travel update: KKR's charter flight from Lucknow to Kolkata diverted to Guwahati due to bad weather ⛈️



Flight currently standing at the Guwahati Airport tarmac. More updates soon pic.twitter.com/XFPTHgM2FJ — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 6, 2024