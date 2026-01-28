Main Menu

RIP Ajit Pawar : हवा में डगमगाया विमान, नियंत्रण बिगड़ा और फिर... जानें दिवंगत नेता की मौत की आंखों देखी

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 12:42 PM

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का मुंबई से बारामती जाते समय विमान हादसे में निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान लड़खड़ाया और नियंत्रण खो गया, जिससे यह बारामती के पास खेतों में गिरकर आग का गोला बन गया। विमान में सवार सभी पांच...

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार का बुधवार को एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया। वह मुंबई से बारामती जा रहे थे। विमान लैंडिंग के दौरान संतुलन खो बैठा और बारामती के पास खेतों में क्रैश हो गया। उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि विमान गिरते ही आग की चपेट में आ गया और पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।

विमान में अजित पवार समेत कुल पांच लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार, लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान अचानक लड़खड़ाया और कुछ ही पलों में जमीन से टकरा गया। इसके बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और विमान आग का गोला बन गया।

PunjabKesari

अजित पवार बारामती में चुनाव प्रचार के सिलसिले में चार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। जिस स्थान पर हादसा हुआ, वह बारामती एयरस्ट्रिप से लगभग 3 किलोमीटर पहले का इलाका बताया जा रहा है। विमान हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया।

हादसे के बाद धुएं और तेज आवाज को सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश की। कई लोग बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को भी विमान के पास जाने का मौका नहीं मिला।

PunjabKesari

सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घटनास्थल पर अभी भी जले हुए विमान का मलबा पड़ा है, जिससे धुआं उठता देखा गया। पुलिस और विमानन विभाग की टीमें हादसे के कारणों की जांच में जुट गई हैं। प्रारंभिक तौर पर लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

PunjabKesari

इस हादसे से महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। कई राजनीतिक नेताओं और आम लोगों ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस घटना से लोगों में शोक और स्तब्धता का माहौल है।


 

