RIP Ajit Pawar : हवा में डगमगाया विमान, नियंत्रण बिगड़ा और फिर... जानें दिवंगत नेता की मौत की आंखों देखी

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार का बुधवार को एक दर्दनाक विमान हादसे में निधन हो गया। वह मुंबई से बारामती जा रहे थे। विमान लैंडिंग के दौरान संतुलन खो बैठा और बारामती के पास खेतों में क्रैश हो गया। उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि विमान गिरते ही आग की चपेट में आ गया और पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।

विमान में अजित पवार समेत कुल पांच लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार, लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान अचानक लड़खड़ाया और कुछ ही पलों में जमीन से टकरा गया। इसके बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और विमान आग का गोला बन गया।

अजित पवार बारामती में चुनाव प्रचार के सिलसिले में चार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। जिस स्थान पर हादसा हुआ, वह बारामती एयरस्ट्रिप से लगभग 3 किलोमीटर पहले का इलाका बताया जा रहा है। विमान हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर गया।

हादसे के बाद धुएं और तेज आवाज को सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश की। कई लोग बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को भी विमान के पास जाने का मौका नहीं मिला।

सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घटनास्थल पर अभी भी जले हुए विमान का मलबा पड़ा है, जिससे धुआं उठता देखा गया। पुलिस और विमानन विभाग की टीमें हादसे के कारणों की जांच में जुट गई हैं। प्रारंभिक तौर पर लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

इस हादसे से महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है। कई राजनीतिक नेताओं और आम लोगों ने अजित पवार के निधन पर गहरा दुख जताया है। राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस घटना से लोगों में शोक और स्तब्धता का माहौल है।



