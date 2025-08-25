Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • FASTag Annual Pass: ₹3000 खर्च करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान

FASTag Annual Pass: ₹3000 खर्च करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान

Edited By Mansa Devi,Updated: 25 Aug, 2025 02:05 PM

know these 5 important things before spending 3000

अगर आप अपनी कार, जीप या वैन से नेशनल हाईवे पर अक्सर सफर करते हैं, तो आपके लिए एक नई सुविधा आई है। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने एक खास 'FASTag एनुअल पास' लॉन्च किया है। इस पास को खरीदने के लिए आपको एक बार में ₹3000 खर्च करने होंगे,...

नेशनल डेस्क: अगर आप अपनी कार, जीप या वैन से नेशनल हाईवे पर अक्सर सफर करते हैं, तो आपके लिए एक नई सुविधा आई है। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने एक खास 'FASTag एनुअल पास' लॉन्च किया है। इस पास को खरीदने के लिए आपको एक बार में ₹3000 खर्च करने होंगे, जिसके बाद आप एक साल या 200 ट्रिप तक टोल-फ्री सफर कर सकते हैं। लेकिन यह पास फायदेमंद है या नुकसानदेह, यह जानने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातें जाननी होंगी।

FASTag Annual Pass के फायदे
➤ टेंशन फ्री सफर: पास लेने के बाद आपको बार-बार टोल पेमेंट करने या FASTag रिचार्ज करने की टेंशन नहीं रहेगी।
➤ लंबी लाइनों से छुटकारा: आप बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकेंगे, जिससे समय बचेगा और ट्रैफिक जाम में नहीं फँसना पड़ेगा।
➤ बजट मेंटेन: अगर आप रोज़ाना या महीने में कई बार हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह आपके लिए किफायती साबित हो सकता है क्योंकि आपका सालभर का खर्च पहले से तय हो जाएगा।

इन लोगों के लिए है नुकसानदायक
➤ कम सफर वालों के लिए घाटा: अगर आप महीने में सिर्फ 1-2 बार ही टोल से गुजरते हैं, तो यह पास आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है। आपके ₹3000 बेकार हो सकते हैं।
➤ नॉन-रिफंडेबल: पास के लिए दिया गया ₹3000 का अमाउंट वापस नहीं मिलेगा, भले ही आप 200 ट्रिप पूरी करें या नहीं।
➤ लिमिटेड वैलिडिटी: यह पास हर जगह वैलिड नहीं है। यह सिर्फ उसी टोल प्लाजा या हाईवे पर काम करेगा, जहाँ से आपने इसे खरीदा है।

कैसे खरीदें यह पास?
आप NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से घर बैठे यह पास खरीद सकते हैं। बस आपको अपनी गाड़ी की जानकारी देनी होगी। यह पास आपके पुराने FASTag पर ही एक्टिव हो जाएगा, बशर्ते वह एक्टिव और सही तरीके से चिपका हुआ हो। यह पास उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, खासकर डेली ऑफिस जाने वालों के लिए। इससे उनका समय और पैसा दोनों बच सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!