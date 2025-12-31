भारत के लिए खुशखबरी: साउथ कोरिया ने वीजा फीस छूट की अवधि बढ़ाई, इन 5 देशों पर भी दिखाई नरमी

दक्षिण कोरिया ने भारत सहित छह देशों के ग्रुप टूरिस्टों के लिए वीज़ा शुल्क माफी को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। नवंबर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में तेज़ उछाल दर्ज हुआ।

International Desk: दक्षिण कोरिया ने भारत समेत छह देशों से आने वाले ग्रुप पर्यटकों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग फीस में छूट को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह छूट अब जून 2026 के अंत तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री कू यून-चोल ने बताया कि C-3-2 वीज़ा (ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा) पर लगने वाली 18,000 वॉन (लगभग 12.5 अमेरिकी डॉलर) की प्रोसेसिंग फीस को अस्थायी रूप से माफ रखा जाएगा। यह योजना मूल रूप से 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी।

इस फैसले का उद्देश्य इनबाउंड टूरिज्म की गति बनाए रखना है। जिन छह देशों को इस विस्तार का लाभ मिलेगा, उनमें चीन, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और कंबोडिया शामिल हैं। इसी बीच, सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में दक्षिण कोरिया आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 17.3 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। नवंबर में लगभग 16 लाख विदेशी पर्यटक कोरिया पहुंचे, जो न केवल पिछले वर्ष से अधिक है, बल्कि महामारी से पहले 2019 के स्तर से भी 9.6 प्रतिशत ज्यादा है।

पर्यटकों के स्रोत देशों में चीन शीर्ष पर रहा, जहां से 3.78 लाख पर्यटक आए। इसके बाद जापान, ताइवान, अमेरिका और फिलीपींस का स्थान रहा। जापानी पर्यटकों की संख्या 2019 की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। जनवरी से नवंबर के बीच कुल 1.74 करोड़ विदेशी पर्यटक दक्षिण कोरिया पहुंचे, जो 2019 के स्तर से भी ऊपर है। संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय को उम्मीद है कि इस वर्ष कुल पर्यटकों की संख्या 1.87 करोड़ से अधिक होकर नया रिकॉर्ड बनाएगी और 2 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंचेगी।

