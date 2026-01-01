Video: होटल के फर्श के नीचे गुप्त कमरे से पकड़ी गईं बड़े-बड़े बिजनेसमैन-नेताओं की 20-25 रईसजादी, चल रही थी19 मिनट की रिकॉर्डिंग!

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक चौंकाने वाले वीडियो में बड़े-बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के घरानों की रईसजादी लड़कियों को होटल के फर्श के नीचे बने गुप्त कमरे से बाहर आते देखा गया। वीडियो ने देखते ही देखते इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोगों में गुस्से की...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक चौंकाने वाले वीडियो में बड़े-बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के घरानों की रईसजादी लड़कियों को होटल के फर्श के नीचे बने गुप्त कमरे से बाहर आते देखा गया। वीडियो ने देखते ही देखते इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोगों में गुस्से की लहर दौड़ा दी है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी बड़े होटल के फर्श के नीचे बने गुप्त कमरे से करीब 20-25 लड़कियां बाहर आती हैं। वीडियो की सटीक लोकेशन अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस ने किसी लग्ज़री होटल में छापा मारा था, जहां लंबे समय से कथित तौर पर सेक्स रैकेट चल रहा था।

वीडियो को X (पूर्व Twitter) पर @ArunKoslii नाम के यूजर ने शेयर किया है। कैप्शन में लिखा गया है कि फर्श के नीचे कमरे में लगभग 19 मिनट की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी पुलिस ने छापा मारा। वीडियो में यह भी बताया गया है कि पकड़े गए लोग बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के अमीर घरानों की लड़कियां थीं। हालांकि, इन लड़कियों के नाम सार्वजनिक नहीं होंगे क्योंकि उनके पास पैसे और ताकत दोनों है।

वीडियो में लड़कियां अपने मुंह और शरीर को ढकते हुए तहखाने से बाहर निकल रही हैं। इनमें से कई लड़कियां पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने थीं और दुपट्टा या किसी अन्य कपड़े से अपने शरीर को ढक रही थीं। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने प्रशासन पर सवाल उठाए और इस तरह के मामलों के पीछे प्रभावशाली लोगों के नाम होने की बात कही।