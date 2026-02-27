Weather Update: क्या फिर बदलेगा मौसम? चलेंगी 20-25 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Edited By Sahil Kumar, Updated: 27 Feb, 2026 09:35 PM

नेशनल डेस्कः देश के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने चेताया है कि इस समय अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

दिल्ली का मौसमदिल्ली-एनसीआर में 28 फरवरी से 2 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। होली के दौरान लोगों को ठंडक का अहसास नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में दिन और रात दोनों समय गर्मी महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रह सकता है। अगले 24 घंटे में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन आगे तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।

बिहार में रहेगा साफ मौसम

बिहार में कल मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। किसी प्रकार के तूफान या बारिश की चेतावनी नहीं है। न्यूनतम तापमान 14°C और अधिकतम तापमान 31°C तक रहने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान

हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मैदानी इलाकों में धूप बढ़ रही है, लेकिन पहाड़ों में ठंडक बनी रहेगी। बारिश के कारण तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में रहेगा शुष्क मौसम

मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि हो सकती है। भोपाल और इंदौर में अधिकतम तापमान 30°C से 32°C के बीच रहने का अनुमान है।

राजस्थान में नहीं होगी बारिश

राजस्थान में भी कल मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी जिलों जैसे बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में गर्मी अधिक महसूस होगी। यहां अधिकतम तापमान 33°C से 36°C तक जा सकता है।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि, शाम तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश का असर तापमान पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन निचले इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है।