महाराष्ट्र: कॉलेज में झड़प के दौरान 1 छात्र की मौत, 3 घायल, 4 गिरफ्तार

17 Feb, 2026 11:23 AM

महाराष्ट्र के लातूर शहर में एक कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के लातूर शहर में एक कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को औसा रोड स्थित कॉलेज परिसर में हुई और बाद में चार छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि निजी विवाद के बाद कॉलेज के तीसरे वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के छात्रों के दो समूहों के बीच झड़प हो गई। अधिकारी ने बताया कि विक्रम नारायण पांचाल (20) नामक एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने बताया कि बाद में इस घटना के सिलसिले में चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद, लातूर के कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने पुलिस से शहर में बढ़ते अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की अपील की। 

