Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बड़ा हादसा: नदी में गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर, 3 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल

बड़ा हादसा: नदी में गिरा अनियंत्रित ट्रैक्टर, 3 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 10:51 AM

uncontrolled tractor falls into river 3 people dead 5 others injured

ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक ट्रैक्टर के नदी में गिर जाने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह हादसा बृहस्पतिवार शाम जिले के करंजिया खंड अंतर्गत मुर्गासाही गांव के पास हुआ।

नेशनल डेस्क: ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक ट्रैक्टर के नदी में गिर जाने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह हादसा बृहस्पतिवार शाम जिले के करंजिया खंड अंतर्गत मुर्गासाही गांव के पास हुआ। यह दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर पर सवार आठ व्यक्ति झुमुकाकुदार गांव से लौट रहे थे।

करंजिया के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ने बताया कि चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद ट्रैक्टर देव नदी में गिर गया। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए तीन लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारी ने बताया कि घायलों को करंजिया सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!