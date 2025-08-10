Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • कार की छत से कबूतरों को दाना डालना शख्स को पड़ा भारी, FIR दर्ज और गाड़ी जब्त; जानें क्या है पूरा मामला

कार की छत से कबूतरों को दाना डालना शख्स को पड़ा भारी, FIR दर्ज और गाड़ी जब्त; जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Mehak,Updated: 10 Aug, 2025 05:58 PM

man booked for feeding pigeons from car roof in mumbai

मुंबई के दादर इलाके में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां कार की छत पर रखी अनाज से भरी ट्रे से कबूतरों को दाना डालना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी कार भी जब्त कर ली। शिवाजी पार्क पुलिस...

नेशनल डेस्क : मुंबई के दादर इलाके में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां कार की छत पर रखी अनाज से भरी ट्रे से कबूतरों को दाना डालना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी कार भी जब्त कर ली।

शिवाजी पार्क पुलिस थाने के अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी का नाम महेंद्र संकलेचा है, जो लालबाग का रहने वाला है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, सरकारी आदेश की अवहेलना करने और खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका वाले लापरवाह कृत्य के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को नोटिस भी जारी किया है।

यह भी पढ़ें - अगर मुंह में बार-बार हो रहे हैं छाले तो हो जाएं सावधान, हो सकती है शरीर में इन जरूरी चीजों की कमी

BMC के फैसले से जुड़ा विवाद

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया है और शहर के 'कबूतरखानों' को बंद करने का आदेश दिया है। इसी फैसले के चलते यह मामला चर्चा में आया। हालांकि, कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों ने BMC के इस कदम को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि नगर निगम के बंद करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। यानी, फिलहाल BMC का आदेश लागू है और सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालना प्रतिबंधित है। ऐसे में इस तरह की गतिविधि करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें - मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु पर जवाहर लाल नेहरू ने क्या कहा था? जिसे सुनकर आज भी होता है गहरा असर

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!