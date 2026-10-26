IAF एयर शो के दौरान सेना का कैप्टन बनकर घूमने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा, हेलीपैड के पास कर रहा था संदिग्ध हरकतें

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय वायु सेना (IAF) के हाल ही में हुए एयर शो के दौरान सेना का अधिकारी होने का नाटक करने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। अधिकारियों के अनुसार यह घटना 24 अक्टूबर को हुए एयर शो के दौरान की है। संदिग्ध व्यक्ति कड़ी...

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय वायु सेना (IAF) के हाल ही में हुए एयर शो के दौरान सेना का अधिकारी होने का नाटक करने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। अधिकारियों के अनुसार यह घटना 24 अक्टूबर को हुए एयर शो के दौरान की है। संदिग्ध व्यक्ति कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खुद को सेना का कैप्टन बताकर घूम रहा था। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नमो घाट के पास बने हेलीपैड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है और खुद को सेना का अधिकारी बता रहा है, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ और जांच-पड़ताल में पता चला कि उसका सेना का कैप्टन होने का दावा झूठा था। अधिकारियों ने बताया कि जब यह साफ हो गया कि उसका भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है, तो पुलिस ने आरोपी अर्पित चतुर्वेदी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी।

आदमपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि 'एयर शो-2026' की सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनकी तैनाती नमो घाट पर की गई थी। वहां सुरक्षा ड्यूटी के दौरान उनके साथ हेड कांस्टेबल हृदय नारायण मौर्य और कांस्टेबल महबूब आलम भी मौजूद थे। तैनाती के दौरान, पुलिस टीम को सूचना मिली कि नमो घाट पर हेलीपैड के पास एक युवक संदिग्ध हरकतें कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ के लिए संदिग्ध को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम कैप्टन अर्पित चतुर्वेदी बताया और दावा किया कि वह भारतीय सेना में अधिकारी है। उसने पुलिस टीम के सामने भी यही दावा किया और खुद को सेना का अधिकारी दिखाने की कोशिश की। हालांकि जब अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों और सर्विस डिटेल्स की जांच की, तो उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वह सेना का कैप्टन है। आगे की जांच से पता चला कि आरोपी असल में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला अर्पित चतुर्वेदी है। उसकी असली पहचान की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आदमपुर थाने में उसके खिलाफ मामला संख्या 0189/2026 दर्ज किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 204 और 318(4) के तहत दर्ज किया गया है।