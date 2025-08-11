Meat Shop Closed: 15 अगस्त को बंद रहेंगी मीट की दुकानें, KDMC ने महाराष्ट्र में जारी किए आदेश
Edited By Radhika,Updated: 11 Aug, 2025 12:38 PM
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मांस की बिक्री पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के अनुसार14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद...
नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मांस की बिक्री पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के अनुसार14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। इस फैसले पर राज्य में सियासी बवाल खड़ा हो गया है।
KDMC का आदेश और उसका कारण
KDMC की उपायुक्त कंचन गायकवाड़ ने बताया कि यह आदेश 1988 से हर साल जारी किया जाता है। उनका कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
