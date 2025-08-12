Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • इस शहर में 15 और 16 अगस्त को बंद रहेंगी मीट की दुकानें और बूचड़खाने

इस शहर में 15 और 16 अगस्त को बंद रहेंगी मीट की दुकानें और बूचड़खाने

Edited By Radhika,Updated: 12 Aug, 2025 06:26 PM

meat shops and slaughterhouses will remain closed in this city on 15th and 16th

भारत में त्योहारों और समारोहों का मौसम शुरू हो गया है।15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और उसके ठीक बाद जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इन खास मौकों को देखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक बड़ा फैसला लिया गया है।

नेशनल डेस्क: भारत में त्योहारों और समारोहों का मौसम शुरू हो गया है।15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और उसके ठीक बाद जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। इन खास मौकों को देखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक बड़ा फैसला लिया गया है। नागपुर नगर निगम ने इन दोनों त्योहारों पर शहर के सभी मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया है।

PunjabKesari

क्या है नगर निगम का आदेश?

नागपुर नगर निगम (NMC) के उपायुक्त राजेश भगत ने एक आदेश जारी कर घोषणा की है कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 16 अगस्त (श्री कृष्ण जयंती) को शहर के सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम की फ्लाइंग स्क्वॉड कार्रवाई करेगी। यह कदम इन दोनों ही दिनों की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए उठाया गया है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!