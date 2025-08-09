भारत से पंगा लेना इस देश को पड़ा महंगा, 126 करोड़ रुपये का हो गया नुकसान...

भारत से टकराव की नीति अपनाना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के फैसले से पाकिस्तान को महज दो महीनों में ही करीब 126 करोड़ रुपये (14.39 मिलियन डॉलर) का नुकसान हो चुका है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे...

नेशनल डेस्क: भारत से टकराव की नीति अपनाना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है। भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के फैसले से पाकिस्तान को महज दो महीनों में ही करीब 126 करोड़ रुपये (14.39 मिलियन डॉलर) का नुकसान हो चुका है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की कमर पर यह एक और बड़ा झटका है।

क्यों हुआ नुकसान?

भारत ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 से भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इससे रोजाना 100 से 150 भारतीय विमान प्रभावित हुए। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरने वाले विमानों की संख्या में करीब 20% की गिरावट आई, जिससे एयर ट्रैफिक से होने वाली आमदनी पर असर पड़ा।

जानकारी दी गई संसद में

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) में यह जानकारी दी गई। पाक अखबार 'डॉन' के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच हुआ है। भारत के सरकारी, निजी और पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उड़ान की अनुमति रद्द कर दी गई थी।

क्या बोले पाक अधिकारी?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना संघीय सरकार का निर्णय होता है, जिसे 'नोटिस टू एयरमेन' (NOTAM) के माध्यम से लागू किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया कि भले ही इससे वित्तीय नुकसान होता है, लेकिन "संप्रभुता और राष्ट्रीय रक्षा, आर्थिक हितों से ऊपर हैं।"

अब क्या स्थिति है?

इस समय पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खोल रखा है, लेकिन भारतीय एयरलाइनों के लिए यह अब भी बंद है। यह प्रतिबंध दो बार बढ़ाया जा चुका है और फिलहाल अगस्त के अंत तक लागू रहेगा। दूसरी ओर, भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। दोनों देशों के बीच यह तनातनी हवाई यात्राओं को लंबा और महंगा बना रही है, साथ ही राजस्व की भी हानि हो रही है।