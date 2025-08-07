Main Menu

  • अब इसके बिना नहीं मिलेगा PF का पैसा... आधार कार्ड से जुड़ी ये जरूरी बात

Edited By Anu Malhotra,Updated: 07 Aug, 2025 07:16 AM

कर्मचारियों की मासिक सैलरी से कटने वाली बचत का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होता है, जिसमें कंपनी भी बराबर की हिस्सेदारी देती है। इस खाते में जमा रकम पर सरकार की तरफ से ब्याज भी मिलता है। अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इस...

नेशनल डेस्क: कर्मचारियों की मासिक सैलरी से कटने वाली बचत का हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होता है, जिसमें कंपनी भी बराबर की हिस्सेदारी देती है। इस खाते में जमा रकम पर सरकार की तरफ से ब्याज भी मिलता है। अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इस राशि को निकाल भी सकते हैं। लेकिन पैसे निकालने के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की जानकारी ईपीएफओ रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट हो।

मोबाइल नंबर आधार से लिंक न होने पर हो सकती है परेशानी
बहुत से लोगों का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता, जिसके कारण ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बाधा आती है। जब मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता तो ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन पीएफ क्लेम करना संभव नहीं होता। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ सरल कदम उठाकर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कैसे करें?
अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं है तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर इसे अपडेट कराना होगा। इसके लिए आधार अपडेट फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपका नया मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है।

यह प्रक्रिया पूरी करने पर 50 रुपये का शुल्क देना होता है। लगभग 3 से 10 दिन के अंदर नया मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो जाता है। आप अपने अपडेट की स्थिति UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar मोबाइल ऐप के जरिए जांच सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद आप आसानी से ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

Offline तरीके से भी निकाल सकते हैं पीएफ
यदि आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवा पाते हैं तो पीएफ राशि ऑफलाइन तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाकर कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और नियोक्ता से प्रमाणित फॉर्म जमा करना होता है।

EPFO अधिकारी आपके दस्तावेजों की मैन्युअल जांच करेंगे और क्लेम प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। क्लेम स्वीकृत होने पर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

बेहतर विकल्प: मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाएं
ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया अधिक तेज और आसान होती है। इसलिए समय बचाने और परेशानियों से बचने के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इससे न सिर्फ आपको पैसे जल्दी मिलेंगे, बल्कि प्रक्रिया भी सहज होगी।

 

